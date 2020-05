Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:



XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

23,20 EUR -0,22% (25.05.2020, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

23,80 EUR +3,48% (25.05.2020, 10:46)



ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt. (25.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Analysten sähen bei dem SDAX-Titel deutliches Kurspotenzial. Hauck & Aufhäuser habe die Kaufempfehlung nach einem Investorentreffen in der letzten Woche mit einem Kursziel von 40 Euro bestätigt. Daraus resultiere eine Kurschance von rund 75 Prozent. Bei Warburg Research sehe man die Aktie bei 38 Euro fair bewertet. Mit dem Sprung über die 25-Euro-Marke würde ein massives Kaufsignal geliefert.LPKF habe mit Nippon Electric Glass (NEG) einen Lizenzvertrag geschlossen. Der japanische Hersteller von Spezialglas werde für die Glasbearbeitung auf die LIDE-Technologie der Niedersachsen setzen, mit der man dünnes Glas schnell, präzise und ohne Mikrorisse bearbeiten und damit auch faltbare Smartphone-Displays herstellen könne. "Dies ist für uns ein wichtiger Schritt auf dem Weg, LPKF als Systemlieferant für die Displayindustrie zu etablieren", so LPKF-Vorstand Dr. Götz M. Bendele.Im Rahmen des Lizenzvertrags werde LPKF noch in diesem Quartal ein erstes LIDE-System (Vitron) an NEG ausliefern. Es sei damit zu rechnen, dass NEG auch neue Produkte für das ursprüngliche Vitron­System entwickeln werde. Das sollte in den nächsten beiden Jahren für erhebliche Folgeaufträge für die Massenproduktion sorgen. Da die Technologie von LPKF entwickelt und patentiert worden sei, werde der Deal kontinuierliche Lizenz- und Serviceeinnahmen bringen. Ebenfalls positiv: Die Strategie, nicht nur Maschinen zu verkaufen, sondern auch Anwendungen zu lizenzieren, die zu einer dauerhaften Kundenbeziehung und zu wiederkehrenden Erlösen führen würden, sollte helfen, die Umsatz- und Ertragsentwicklung künftig noch weiter zu stabilisieren.Analysten würden das Szenario als realistisch einstufen. Die LPKF Laser-Aktie habe den Corona-Crash inzwischen gut verdaut. Der Sprung auf ein neues Jahreshoch stehe unmittelbar bevor. Gelingt der Ausbruch, würde der Startschuss für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung fallen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot auf ein frisches Kaufsignal. (Analyse vom 25.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link