Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

13,09 EUR -0,61% (04.02.2021, 09:51)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

13,03 EUR +0,08% (04.02.2021, 10:04)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (04.02.2021/ac/a/nw)





Nürnberg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Altair Investment Management Limited fährt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der LEONI AG unter die Offenlegungsschwelle zurück:Die Shortseller des Hedgefonds Altair Investment Management Limited bauen ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) stark ab.Die Finanzprofis des Hedgefonds Altair Investment Management Limited mit Sitz in Bulverde, Texas, USA, haben am 03.02.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der LEONI AG von 0,59% auf 0,49% verringert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der LEONI AG:1,16% Citadel Europe LLP (06.06.2019)0,83% D. E. Shaw Valence International, Inc. (29.10.2012)0,74% TT International (14.01.2020)0,49% Altair Investment Management Limited (03.02.2021)Börsenplätze LEONI-Aktie: