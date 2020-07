Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (23.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Der angeschlagene Kabel- und Bordnetzspezialist traue sich in Anbetracht der anhaltenden Unsicherheiten wegen der Corona-Krise nach wie vor keinen Ausblick für 2020 zu. Es sei weiterhin nicht möglich, eine verlässliche Prognose für das laufende Geschäftsjahr abzugeben, habe Konzernchef Aldo Kamper am Donnerstag auf der Online-Hauptversammlung gesagt.Der Nürnberger Konzern habe wegen der Corona-Krise seine weltweit mehr als 80 Werke größtenteils temporär geschlossen. Kamper rechne für das kürzlich abgeschlossene zweite Quartal mit erheblichen finanziellen Belastungen, setze jedoch darauf, dass der Tiefpunkt mittlerweile überschritten sei. Obwohl er im weiteren Jahresverlauf eine schrittweise Erholung erwarte, sei aktuell noch nicht klar, wie schnell und nachhaltig sich die Nachfrage der Kunden tatsächlich bessern werde.Mit Blick auf das laufende Umbau- und Sparprogramm sehe Kamper den Konzern trotz aller Herausforderungen auf Kurs. Klar sei, dass das Geschäftsjahr 2020 eine weitere Bewährungsprobe für LEONI darstellen werde, habe der Konzernlenker verdeutlicht.LEONI habe sich durch einen Bankenkredit mit Staats- und Länderbürgschaften das Überleben gesichert, doch die Zukunftsaussichten seien schwer einschätzbar. Die operative Erholung könne nur über einen langen Zeitraum und durch neue Mittelzuflüsse gesichert werden. "Der Aktionär" bleibe an der Seitenlinie, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LEONI-Aktie: