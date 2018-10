Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

30,88 EUR +3,04% (22.10.2018, 15:31)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

30,64 EUR +1,69% (22.10.2018, 15:42)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Mehr als 82.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (22.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von Analyst Frank Biller von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Kabelherstellers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) weiterhin mit "kaufen" ein.Gemäß vorläufiger Eckdaten habe LEONI in Q3/18 einen Umsatz von 1,2 Mrd. EUR (VJ 1,2 Mrd. EUR) und ein EBIT von 38 Mio. EUR (VJ 45 Mio. EUR; Konsens rd. 42 Mio. EUR) erzielt und damit unter den Prognosen gelegen. Als Begründung habe das Unternehmen reduzierte Abrufe der europäischen Fahrzeughersteller zum Ende des dritten Quartals, die Auswirkungen des Produktionsauslaufs eines großvolumigen Fahrzeugmodells sowie Vorleistungen für neue Aufträge im Bordnetz-Bereich und gestiegene Rohstoffkosten genannt. Die operative Marge in Q3/18 habe 3,2% (VJ 3,8%) erreicht.Mit den Q3-Eckdaten habe LEONI den Jahresausblick wegen der Erwartung eines weiterhin volatilen Marktumfeldes nach unten angepasst. Neben einer schwächeren Entwicklung der chinesischen Fahrzeugverkäufe und Auswirkungen aus den internationalen Handelskonflikten belaste der neue WLTP-Zyklus das Geschäft.Beim Umsatz werde nun rund 5,0 Mrd. EUR (bisher mind. 5,1 Mrd. EUR) erwartet. Das EBIT solle dabei auf dem Niveau des Vorjahres von rund 196 Mio. EUR (bisher 215-235 Mio. EUR) liegen. Bereits zum Halbjahr habe LEONI ein Ergebnis am unteren Rand der bisherigen Guidance in Aussicht gestellt.Der FCF in Q3/18 habe mit -141 Mio. EUR (VJ -35 Mio. EUR) enttäuscht. Hauptgründe hierfür seien anhaltend hohe Investitionen in neue Kapazitäten sowie eine starke Ausweitung des Working Capitals im Rahmen von Projektanläufen gewesen. Nach rund -281 Mio. EUR in den ersten neun Monaten solle der FCF im Gesamtjahr einen negativen Wert von bis zu -150 Mio. EUR erreichen (bisheriges Ziel: ausgeglichen).Mit einem von 50,00 auf 43,00 gesenkten Kursziel hat die LEONI-Aktie nach dem starken Kursrückgang der letzten Wochen ein deutliches Potenzial, weshalb Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, das Rating "kaufen" bestätigt. Als Hauptrisiko sehe er eine rückläufige Automobilproduktion. (Analyse vom 22.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LEONI-Aktie: