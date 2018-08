Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

38,63 EUR -9,62% (15.08.2018, 14:47)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

38,82 EUR -10,59% (15.08.2018, 15:01)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



Die LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein weltweit tätiger System- und Entwicklungslieferant von Drähten, Kabeln und Bordnetz-Systemen. Das Angebotsspektrum des Nürnberger Unternehmens umfasst Drähte und Litzen, Standard- und Spezialkabel, Lichtwellenleiter sowie komplette Kabelsysteme und Dienstleistungen für unterschiedlichste industrielle Anwendungen. (15.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autozulieferers und Kabelherstellers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF), senkt aber das Kursziel von 62 auf 55 Euro.Nachdem der Nürnberger Konzern ein gutes erstes Quartal hinter sich gebracht habe, verfehlt habe LEONI im ersten Halbjahr die Markterwartungen bei den Ergebnisgrößen, die möglicherweise aber auch etwas überzogen gewesen sein, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. LEONI habe schon deutlich schlechtere Zeiten mit höheren Aktienkursen gesehen.Mit Blick auf das aktuelle Bewertungsniveau bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, seine Kaufempfehlung für die LEONI-Aktie, reduziert allerdings marktbedingt dasKursziel von 62 auf 55 Euro. (Analyse vom 15.08.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "LEONI AG": Keine vorhanden.Börsenplätze LEONI-Aktie: