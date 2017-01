ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Rund 68.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (23.01.2017/ac/a/d)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Matthias Greiffenberger von der GBC AG:Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Am 05.12.16 sei von der LEONI AG veröffentlicht worden, dass der CFO Karl Gadesmann ein aggregiertes Volumen in Höhe von 0,15 Mio. EUR an LEONI-Aktien erworben habe. Dieses positive Signal der Directors' Dealings Meldung bestätige die guten Aussichten der LEONI AG.Auf den ersten Blick würden die Zahlen zum dritten Quartal 2016 noch nicht die operativen Verbesserungen zeigen, die erzielt worden seien. Insgesamt seien die Umsätze um 3,6% auf 1,07 Mrd. EUR gefallen (VJ: 1,11 Mrd. EUR) und das EBIT habe mit -12,7 Mio. EUR deutlich unterhalb des Vorjahreswertes gelegen (VJ: 67,1 Mio. EUR). Nichtsdestotrotz sei die Performance hauptsächlich durch nicht-operative Einmaleffekte belastet. Hohe negative Kupferpreis- und Wechselkurseffekte hätten dabei die organische Umsatzsteigerung von 2,1% überkompensiert, sodass das Geschäftsvolumen unter dem Strich zurückgegangen sei. Das EBIT sei zudem durch einen Betrugsfall in Höhe von circa 40 Mio. EUR geschmälert worden, der die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den ersten drei Quartalen 2016 deutlich erhöht habe.Insgesamt betrachtet habe sich die LEONI AG also deutlich operativ verbessern können, sofern die Sondereffekte rausgerechnet würden. Dementsprechend wirke die von Unternehmensseite gegebene Prognose eher konservativ und biete ein noch mögliches Upside-Potenzial. Der Vorstand der LEONI AG gehe für das Gesamtjahr 2016 von einem Konzernumsatz von rund 4,4 Mrd. EUR (VJ: 4,5 Mrd. EUR) und einem EBIT von etwa 65 Mio. EUR (VJ: 151,3 Mio. EUR) aus. Das Ergebnis sei nach wie vor belastet von Restrukturierungskosten in Höhe von rund 30 Mio. EUR und zusätzlichen Belastungen aus dem Betrugsfall von circa 40 Mio. EUR. Im Vergleich dazu seien im Vorjahr noch 19,6 Mio. EUR positive Sondereffekte aus dem Verkauf der Anteile der Gesellschaft in Lanfang, China, erzielt worden. Würden diese Sondereffekte herausgerechnet, dann würde die LEONI AG in 2016 eine weitere Ergebnisverbesserung erzielen.