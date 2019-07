Börsenplätze LEM Holding-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs LEM Holding-Aktie:

1.222,00 EUR -0,16% (30.07.2019, 11:48)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LEM Holding-Aktie:

1.364,00 CHF -1,02% (30.07.2019, 11:20)



ISIN LEM Holding-Aktie:

CH0022427626



WKN LEM Holding-Aktie:

A0F657



Ticker-Symbol LEM Holding-Aktie:

LELA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol LEM Holding-Aktie:

LEHN



Kurzprofil LEM Holding SA:



Die LEM Holding SA (ISIN: CH0022427626, WKN: A0F657, Ticker-Symbol: LELA, SIX Swiss Ex: LEHN) ist eine in der Schweiz ansässige Holdinggesellschaft, die im Bereich der Elektromesstechnik tätig ist. Die Kernprodukte des Unternehmens sind Wandler zur Messung elektrischer Parameter wie Strom und Spannung, die in den Märkten Industrie, Traktion, Automatisierung und Automotive eingesetzt werden. Das Unternehmen ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in zwei Segmente gegliedert: Das Segment Industrie entwickelt, produziert und verkauft elektronische Komponenten, sogenannte Wandler zur Messung von Strom und Spannung für verschiedene industrielle Anwendungen, und das Segment Automotive entwickelt, produziert und verkauft Wandler für Anwendungen in Automobilmärkten. Die Strom- und Spannungswandler des Unternehmens werden auch in Wechselstrom- und Gleichstromwandlern (AC/DC), unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen für Computer sowie in Mikroturbinen, Wind- und Solarstromerzeugung eingesetzt. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Peking, China, Genf, Schweiz, Machida, Japan und Sofia, Bulgarien. (30.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LEM Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der LEM Holding SA (ISIN: CH0022427626, WKN: A0F657, Ticker-Symbol: LELA, SIX Swiss Ex: LEHN)Negatives Wachstum in Lokalwährung bei Industry, aber robuste Margen: Der Umsatz im Segment Industry sei im 1Q19/20 (-6% in Lokalwährung) gegenüber dem starken 1Q18/19 gesunken, Lichvar habe eher eine Seitwärtsentwicklung erwartet (VTe 0,9%). Drives & Welding sei unerwartet schwach gewesen (-15,9% ggü. VTe -3,5%), nachteilig habe die Unsicherheit in China gewirkt. Renewables (-5,2% ggü. VTe 3%) habe trotz guter Fundamentaldaten nachgegeben, der Analyst sei von einem Wachstum ausgegangen. Nur Traction habe ein positives Wachstum gezeigt (+1,4% ggü. VTe 5%). Die EBIT-Marge von 22,1% sei stabil geblieben (Effizienzprogramme und Verlagerung der Produktion an kostengünstige Standorte).Geschäft mit umweltfreundlichen Autos beflügle Wachstum bei Automotive, schwäche sich aber ab: Der Bereich Automotive sei im 1Q "nur" um +6,1% in Lokalwährung gewachsen (VTe 14,6%). Umweltfreundliche Autos seien mit einem beträchtlichen Wachstum von +21,3% (VTe 25%) die Hauptantriebskraft gewesen. Deutlich negativ habe die geänderte Subventionspolitik für Elektroautos in China gewirkt. LEM erwarte jetzt das Anlaufen neuer Elektroautomodelle in Europa. Das Geschäft mit konventionellen Fahrzeugen sei hingegen stark rückläufig gewesen (-25% J/J, VTe -8,2%). Die EBIT-Marge habe mit 13,3% deutlich unter dem Vorjahresniveau (16%) und der Analystenschätzung (17,2%) gelegen. Beeinträchtigt worden sei sie durch schwächeres Wachstum und hohe F&E-Kosten.Ausblick: Es seien keine Einzelheiten zum Ausblick für das GJ19/20 genannt worden.Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, bestätigt sein "hold"-Rating für die LEM Holding-Aktie. Das Kursziel laute CHF 1.400. (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link