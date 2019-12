XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

101,85 EUR -0,59% (02.12.2019, 10:51)



Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

101,65 EUR -0,54% (02.12.2019, 11:04)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit etwa 134.000 Mietwohnungen und ca. 360.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2018 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 767 Millionen Euro. (02.12.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) zu halten.Das Unternehmen habe in den ersten neun Monaten 2019 eine solide Steigerung sowohl der Mieterlöse als auch des operativen Ergebnisses verzeichnet. Auf dieser Basis habe LEG Immobilien die Managementprognose für 2019 bestätigt, habe aber aufgrund der Zukäufe sowie der verbesserten Refinanzierung die Erwartungen für den FFO in 2020 angehoben.Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die LEG Immobilien-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute unverändert EUR 105,00. (Analyse vom 02.12.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "LEG Immobilien AG": Keine vorhanden.