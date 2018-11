XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2017 einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 74 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (12.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Der Konzern sei trotz nachlassender Wachstumsdynamik in Q3/2018 weiter gut unterwegs gewesen und sollte das Ergebnisziel im Gesamtjahr 2018 auch bei zunehmendem Gegenwind erreichen können. Grundlage für den Erfolg sei die strategische Neuausrichtung des Konzerns, die konsequent fortgesetzt werde. Dazu zähle z.B. die geplante Kooperation mit dem kanadischen Unternehmen Standard Lithium zur Gewinnung von batteriefähigem Lithium. In Anbetracht der allgemeinen Börsensituation habe Strauß sein Kursziel für den MDAX-Titel von EUR 74,00 auf EUR 62,00 gesenkt. Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Geschäftsverlaufs halte der Analyst den Kursrückgang der LANXESS-Aktie in den zurückliegenden drei Monaten jedoch für übertrieben.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, sieht jetzt Erholungspotenzial bis in den Bereich von EUR 62,00 und stuft die LANXESS-Aktie daher von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 12.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: