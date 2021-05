XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

62,90 EUR +0,10% (17.05.2021, 12:42)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

62,88 EUR -0,44% (17.05.2021, 12:56)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2020 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (17.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).Das Zahlenwerk für das erste Quartal 2021, das von einer sehr geringen bis keiner Dynamik geprägt gewesen sei, habe ergebnisseitig (auf bereinigter Basis) deutlich über den Erwartungen gelegen. Das bereinigte EBITDA (zentrale Ergebnissteuerungskenngröße) sei am oberen Ende der Q1-Guidance herausgekommen. Der Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2021 (bereinigtes EBITDA: 950 bis 1.000 (bisher: 900 bis 1.000; Gj. 2020: 862; Gj. 2019: 1.019) Mio. Euro) sei erhöht (Mittelwert) und präzisiert (Spanne) worden. Während er gegenüber dem Krisenjahr 2020 "in "jedem Fall" eine Ergebnisverbesserung impliziere, impliziere er eine Ergebnisverschlechterung "in jedem Fall" gegenüber dem Vorkrisenniveau (2019).Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. berichtetes EPS 2021e: 3,17 (alt: 2,99) Euro; bereinigtes EPS 2021e: 4,55 (alt: 3,75) Euro; berichtetes EPS 2022e: 4,15 (alt: 3,81) Euro; bereinigtes EPS 2022e: 5,24 (alt: 4,43) Euro). Der Konzernumbau (Übernahme von Emerald Mitte Februar 2021 angekündigt) gehe weiter (solle zu stabilerem (insbesondere weniger konjunkturabhängigem) Geschäftsmodell führen), was der Analyst begrüße.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die LANXESS-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 64,00 auf 67,00 Euro angehoben. (Analyse vom 17.05.2021)Börsenplätze LANXESS-Aktie: