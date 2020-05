Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

46,90 EUR +3,08% (06.05.2020, 11:26)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2019 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (06.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.LANXESS mache viel Geschäft mit der Automobilindustrie. Es habe sich natürlich abgezeichnet, dass es in den letzten Wochen verstärkt zu Problemen gekommen sei. Der Umsatz habe im 1. Quartal 1,7 Mrd. Euro betragen. Das EBIT sei mit einem Minus von 10% allerdings deutlich schwächer ausgefallen. Die LANXESS-Aktie könnte also unter Druck geraten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.05.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze LANXESS-Aktie:XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:46,87 EUR +2,88% (06.05.2020, 11:25)