Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 75 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (05.02.2018/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", bleibt für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) bullisch.Es gebe nun Rücksetzer bei der LANXESS-Aktie. Der Aktienprofi spreche hier von einer klassischen Bullenfalle. Nach so einer scharfen Korrektur schreie es aber im Endeffekt nach einer kurzen Gegenbewegung.Der Börsenexperte erinnere, dass LANXESS eine der wenigen deutschen Aktien sei, bei denen Warren Buffett stark investiert sei. LANXESS habe einen massiven Konzernumbau hinter sich. Man habe viele Sachen ausgegliedert und konzentriere sich ausnahmslos auf Bereiche, in denen man quasi unter den Top-Drei im Weltmarkt sei. Das sollte sich auszahlen. Die Bilanz sei in den vergangenen Jahren verbessert worden. Die Gewinnschätzungen würden ganz positiv aussehen.Die Aktienexperten von "Der Aktionär" bleiben bullisch für die LANXESS-Aktie, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: