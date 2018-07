Auf Länderebene würden die zuletzt wieder deutlich besseren Daten aus den USA seiner Ansicht nach signalisieren, dass es sich bei der Wachstumsabschwächung im ersten Quartal nur um eine vorübergehende Wachstumsdelle gehandelt habe. Während viele Analysten erwarten würden, dass die Ende 2017 verabschiedeten Steuersenkungen der Trump-Regierung das BIP-Wachstum in den USA in den nächsten zwölf Monaten kräftig ankurbeln würden, glaube Greenwood, dass dieser fiskalpolitische Impuls durch das schwache Geld- und Kreditwachstum weitgehend kompensiert werde. Die Steuersenkungen könnten zwar über den "Crowding-Out-Effekt" durch höhere Staatsausgaben zu höheren Zinsen führen. Ihre Auswirkungen auf Wachstum und Inflation dürften daher aber begrenzt sein. Insgesamt rechne der Chefökonom von Invesco in den USA im Gesamtjahr 2018 so mit einem realen BIP-Wachstum von 2,5%.



Derweil habe die Europäische Union mit dem Separatismus in Spanien, der Koalitionskrise in Italien und einer europaweiten Einwanderungsdebatte zu kämpfen, die gedroht habe, für Bundeskanzlerin Merkel zur Machtprobe zu werden. Im Hintergrund würden die zähen Brexit-Verhandlungen weiter andauern. Diese politischen Entwicklungen hätten die Wirtschaftsaktivität in der Eurozone belastet. Im weiteren Verlauf des Sommers werde sich die Wirtschaftsaktivität Greenwood zufolge voraussichtlich weiter abschwächen, da der Handelskonflikt mit den USA, das schleppende Kreditwachstum und die anhaltenden Probleme der Banken für Abwärtsdruck sorgen würden.



Nach Ansicht des Chefökonoms von Invesco bedeute letzteres, dass das Einlagen- und damit M3-Wachstum in der Region wahrscheinlich wieder sinken werde, wenn die EZB ihre Anleihenkäufe im Dezember beende. Das wiederum könnte die Wachstumsdynamik bremsen und die Inflation bis auf 1% oder sogar noch weiter sinken lassen, wodurch Greenwood der Eurozone insgesamt ein reales BIP-Wachstum von 2,1% für 2018 in Aussicht stelle.



In Großbritannien habe eine gewisse Verlagerung der gesamtwirtschaftlichen Wachstumsbasis hin zu Exporten und exportbezogenen Investitionen die Konsumabhängigkeit der Wirtschaft in den letzten zwei Jahren reduziert. In den letzten Quartalen habe dieser Trend jedoch wieder nachgelassen, da die Unsicherheiten über die Ausgestaltung der Handelsbeziehungen nach dem Austritt aus der EU dazu geführt hätten, dass viele Unternehmen Investitionen aufgeschoben hätten. In Verbindung mit einem nur schwachen Lohnwachstum und einem langsamen Geld- und Kreditwachstum werde das Greenwood zufolge dafür sorgen, dass das Wachstum in Großbritannien bis auf weiteres weiter schwächer ausfalle als in den USA und der Eurozone. Er prognostiziere ein reales BIP-Wachstum von 1,4% für 2018 insgesamt.



In Asien entwickle sich die japanische Wirtschaft weiter nur mäßig. Der Chefökonom von Invesco führe dies auf das fehlende Wachstum der Erwerbstätigenbasis infolge der gesellschaftlichen Alterung sowie die chronisch fehlende Nachfrage zurück. Wie er betone, sei das breite Geldmengenwachstum (M2) in Japan noch nicht ausreichend stark, um für einen nachhaltigen Preisauftrieb zu sorgen. Dadurch dürfte die Inflation im Schnitt weiter deutlich hinter dem Zielwert der BOJ von 2% zurückbleiben und durch ein niedriges nominales BIP-Wachstum, ein unterdurchschnittliches Lohnwachstum und enttäuschende Verbraucherausgaben begleitet sein. Der Chefökonom von Invesco rechne in Japan im Gesamtjahr 2018 mit einem realen BIP-Wachstum von 0,9%.



In China würden sich die ergriffenen Maßnahmen zum Abbau des von den kommunalen Regierungen, Unternehmen und bankunabhängigen Finanzdienstleistern über mehrere Jahre angehäuften Schuldenbergs inzwischen auszahlen. Durch das langsamere Geldmengenwachstum habe sich die Binnennachfrage etwas abgeschwächt. Auf außenwirtschaftlicher Ebene würden Greenwood zufolge derzeit zwei gegenläufige Kräfte wirken. Einerseits hätten sich die chinesischen Exporte wieder etwas erholt. Andererseits würden die Importzölle der Trump-Regierung - die auf viele der fortschrittlichsten chinesischen Industriesektoren abzielen würden - zunehmend Wirkung zeigen.



Noch sei es zu früh zu sagen, wie sich der von Trump angestoßene Handelskonflikt entwickeln werde. Greenwood skizziere jedoch zwei plausible Szenarien. Das erste sehe wie folgt aus: Die USA und China könnten die Verhandlungen wieder aufnehmen und bis zu den Zwischenwahlen in den USA im November eine Einigung mit chinesischen Zugeständnissen herbeiführen. Im zweiten Szenario würde China den US-Zöllen gleichwertige Vergeltungszölle entgegenstellen, woraufhin die Trump-Regierung zu einem noch schmerzhafteren Gegenschlag ausholen dürfte. Dadurch würde der Handelskrieg noch auf unbestimmte Zeit andauern, mit potenziell gravierenden Folgen für den Welthandel und die US-chinesischen Beziehungen. Bis auf weiteres rechne Greenwood in China 2018 mit einem BIP-Wachstum nach offizieller Messung von 6,7%. (24.07.2018/ac/a/m)





