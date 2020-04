Denn anders als etwa in den USA, wo Arbeitsplätze in großem Umfang abgebaut würden, bleibe hier die Belegschaft erhalten, würden Unternehmensstrukturen intakt bleiben und stünden sofort wieder zur Verfügung, wenn die Produktion hochgefahren werden solle. Dabei sei klar, dass in den USA der Arbeitsmarkt insgesamt durchlässiger und weniger reguliert sei, die Unternehmen also wesentlich schneller entlassen und wieder einstellen würden, als es in Europa auch aus bürokratischen Überlegungen heraus möglich sei.



Durch ihren in der aktuellen Krise sehr breiten Einsatz könne Kurzarbeit aber problematisch werden: "Sie führt dazu, dass breite Teile der Arbeiterschaft deutliche Einbußen des Nettogehalts hinnehmen müssen", sage Mlinaric. "Der Verlust an Kaufkraft wird somit nicht nur die Arbeitslosen treffen, sondern auch Menschen in Beschäftigung." Hierdurch könne, bei übermäßigem und vor allem langem Einsatz, ein nachhaltiger disinflationärer Druck entstehen. "Das Gespenst der Deflation spukt bald wieder", so Mlinaric.



Entscheidend werde sein, wie lange die Kurzarbeit anhalte, wie lange also auch ein großer Teil der Arbeitnehmer in Deutschland und Europa auf Kaufkraft verzichten müssten. "Für einen Zeitraum von wenigen Monaten hat die Kurzarbeit in der Finanzkrise 2008/2009 sehr gut funktioniert", sage Mlinaric. "Hält diese Phase aber länger an, kann größerer Schaden entstehen." Deflation gelte volkswirtschaftlich als schädlich, da in Erwartung sinkender Preise Investitionen wie Konsum nach hinten geschoben würden. Das wäre das genaue Gegenteil von dem, was man sich nach der Krise erhoffe.



Dauere der Shutdown nicht mehr allzu lange, sei von einer großen Dynamik auszugehen, die von Nachholeffekten angeschoben werde. "Insofern sehen wir es als sehr positiv an, wenn der Shutdown nicht zu lange andauert", so Mlinaric. "Jede Chance, die Situation auch in kleinen Schritten wieder zu normalisieren, sollte genutzt werden." (07.04.2020/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Um die Pandemie-Krise zu bewältigen, setzen die Länder auf ganz unterschiedliche Instrumente, so die Experten von Quant.Capital Management.Während in China wieder gearbeitet werde und die USA auf massive Geldströme setzen würden, werde in Europa vor allem kurzgearbeitet. "Diese Kurzarbeit birgt allerdings die Gefahr eines deflationären Drucks", sage Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH.