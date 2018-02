London (www.aktiencheck.de) - Es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass es nur eine Frage der Zeit war, bevor diese Art von Kurskorrektur eintreten würde, so Andrew Milligan, Leiter globale Strategie bei Aberdeen Standard Investments.Was man jetzt erlebe, seien Gewinnmitnahmen getrieben von Überbewertungen und von Befürchtungen im Hinblick auf eine höhere Inflation, deren Wurzeln unter anderem in den USA lägen. Die Frage sei jetzt, wo und wann die Marktkorrektur stoppen werde - und niemand sollte den Eindruck erwecken, hierauf eine Antwort zu haben. Die Situation werde einige Investoren überfordern. Sie würden unter erzwungenen Abverkäufen zu leiden haben. Aber schlussendlich würden die Fundamentaldaten wieder Bedeutung erlangen.Investoren sollten sich in den kommenden Tagen und Wochen daher durch die Höhe von Unternehmensgewinnen, Dividenden sowie Aktienrückkäufen, welche durch das hohe Niveau an Unternehmensbargeld möglich seien, bestärken lassen. Die Inflation werde wahrscheinlich in den kommenden Monaten anziehen, aber nicht dramatisch zulegen. Falls es den Investoren gelinge, sich mit diesem Ausblick anzufreunden, sollte dies ausreichen, um sich dem Ausverkauf entgegenzustemmen und eine Markterholung zu bewirken. Das Schlimmste, was man jetzt tun könnte, sei in Kurzschlussreaktionen zu verfallen. (06.02.2018/ac/a/m)