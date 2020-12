Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Bonn (www.aktiencheck.de) - Außerordentlich starke Frühindikatoren zur Entwicklung der chinesischen Konjunktur und Hoffnungen auf erste Impfstoffeinsätze gegen COVID-19 noch in diesem Jahr zündeten die nächste Stufe der Kupferpreisrally, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie von Postbank Research.



Seit acht Monaten gewinne Kupfer nunmehr an Wert, was zuletzt im Jahr 2011 der Fall gewesen sei. Mittlerweile werde es auf einem Siebeneinhalb-Jahres-Hoch und damit um 70 Prozent teurer gehandelt als zum Jahrestief im März. Dies bedeute, dass eine Tonne Kupfer mehr als viermal so teuer sei wie eine Feinunze Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) - ein Niveau, das zuletzt im Juli 2019 erzielt worden sei. Drohende Streiks in einer bedeutenden chilenischen Kupfermine würden jedoch auf der Angebotsseite für Unsicherheit sorgen. Der momentan abwertende US-Dollar verschaffe der Nachfrageseite neben den wachsenden Konjunkturhoffnungen zusätzlichen Rückenwind. Auch Nickel, Blei und Aluminium seien auf zyklische Höchststände gestiegen. Zwar dürften nun schon viele positive Faktoren an den Kupfermärkten eingepreist sein, und die Gefahr von kurzfristigen Rücksetzern sei nicht zu vernachlässigen; mittelfristig könnte das rote Metall jedoch weiteres Potenzial haben. (04.12.2020/ac/a/m)



