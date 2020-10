Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Kupferpreise an der Londoner Metallbörse stiegen vergangene Woche erstmals seit Juni 2018 wieder über die Marke von 7.000 US-Dollar/Tonne, so die Analysten von Postbank Research.



Seit den Jahrestiefs im März seien sie somit circa 60 Prozent aufwärts geklettert. Neben einer weiterhin sehr starken Nachfrage aus China, der Hoffnung auf ein großes Konjunkturpaket in den USA und der Abwertung des US-Dollars in den vergangenen Monaten spiele weiterhin auch die Angebotssituation eine wichtige Rolle. Kaum seien pandemiebedingte Einschränkungen in Südamerika zum größten Teil überwunden, würden aktuell Minen in Chile, dem weltweit größten Produzenten von Kupfer, bestreikt, um höhere Lohnforderungen durchzusetzen. Auch in Peru gebe es aufgrund von Straßenblockaden aktuell Lieferschwierigkeiten, die zum Beispiel seit sechs Tagen den Transport von Kupfer aus der riesigen Las-Bambas-Mine zum Matarani-Hafen und somit den Export verhindern würden. Der International Wrought Copper Council (IWCC), eine Organisation der Kupferproduzenten, erwarte 2020 ein Angebotsdefizit von 241.000 Tonnen und ein weiteres Defizit - wenn auch geringer - im Jahr 2021. Die Nachfrage nach Kupfer solle nach einem Rückgang 2020 laut IWCC im kommenden Jahr um fünf Prozent steigen. Obgleich die Kupferpreisrally nun erst einmal pausieren könnte, würden die Kupferpreise mittelfristig weiterhin Potenzial besitzen, falls die Coronavirus-Pandemie eingedämmt werden könne. (26.10.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Kupfer COMEX Rolling



