Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem Rücksetzer zu Beginn der letzten Woche haben die Kurse infolge der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten wieder angezogen, so die Analysten der NORD LB.



So seien die Notierungen für ein Barrel Brent-Öl am Montag auf über 73 USD geklettert, nachdem sie vor Wochenfrist unter die 70 USD-Marke gerutscht seien. Preisdämpfend würden sich die weiterhin bestehenden Befürchtungen vor einer Ausweitung des sino-amerikanischen Handelskonflikts auswirken, die auf Angebotsseite jedoch durch Nachrichten aus Moskau kompensiert worden seien, wonach die russische Seite als Mitglied der OPEC+ -Staaten in der ersten Maihälfte ihre Zusagen zur Produktionskürzung eingehalten habe. Der saudische Ölminister habe am Wochenende angedeutet, sich auch für das zweite Halbjahr für eine Fortführung der Förderverknappung seitens der OPEC-Länder einzusetzen.



Dominiert worden sei die Marktlage der letzten Tage jedoch von den zunehmenden Spannungen im Nahen Osten, die die Ängste vor möglichen Lieferengpässen weiter geschürt habe. So habe es in verschiedenen Städten in Saudi-Arabien sowie den VAE Sabotageakte und Brandanschläge auf die lokale Öl-Infrastruktur gegeben. Unter anderem sei es zu Drohnenangriffen auf eine der wichtigsten saudi-arabischen Öl-Pipelines gekommen, zu denen sich die Houthi-Rebellen aus dem benachbarten Jemen bekannt hätten. Die Aussagen seitens der Führung in Teheran, gleichzeitig Schutzmacht Jemens, die den Widerstand als letztes Instrument gegen die von den USA erhobenen Sanktionen bezeichne, würden zumindest eine iranische Verbindung zu einzelnen Anschlägen nahe legen. Dies habe US-Präsident Trump dazu verleitet, die Kriegsgefahr weiter zu schüren, indem er vor dem Ende des Iran gewarnt habe, sollte das Mullah-Regime nicht aufhören, militärische Auseinandersetzungen zu provozieren. Auch wenn es kühn klingen möge, würden die Analysten der NORD LB in den Drohkulissen der US-Regierung lediglich ein taktisches Mittel sehen, um die Verhandlungsmacht zu erhöhen, so dass es letztendlich zu einer Einigung im Sinne der USA kommen werde. Sollten sich in Washington jedoch die Falken durchsetzen, sei mit Preissteigerungen deutlich oberhalb des derzeit existierenden Aufwärtstrends zu rechnen. (20.05.2019/ac/a/a)





