1890 von August Kühne und Friedrich Nagel in Bremen gegründet, zählt Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF) heute mit mehr als 1.300 Niederlassungen in über 100 Ländern und rund 76.000 spezialisierten Mitarbeitern zu den erfolgreichsten Unternehmen der Logistikbranche.



Die Kühne + Nagel Gruppe ist weltweit größter Seefrachtspediteur im FCL- und LCL-Bereich sowie zweitgrößter Luftfracht-Logistikanbieter. Im europäischen Overland-Sektor zählt Kühne + Nagel zu den fünf führenden Anbietern. Weltweit verfügt das Unternehmen über 10,6 Millionen Quadratmeter eigene Lagerfläche und ist damit die Nummer 2 in der Kontraktlogistik.



Kühne + Nagel Deutschland beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Der Hauptsitz ist in der Hamburger HafenCity. (09.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Kühne + Nagel-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Logistik- und Gütertransportunternehmens Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF).Drinks Logistics, Food Services und Retail & Technology in Großbritannien an XPO Logistics verkauft: Kühne + Nagel habe eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf seines britischen Kontraktlogistikportfolios an XPO unterzeichnet. Das Geschäft habe 2019 einen Umsatz von CHF 750 Mio. erwirtschaftet und beschäftige 7.500 Mitarbeitende. Im gesamten GJ19 habe der Nettoumsatz der Kontraktlogistik etwa CHF 5,4 Mrd. betragen. Der Konzernumsatz der K+N-Gruppe habe sich im GJ19 auf insgesamt CHF 21 Mrd. belaufen, und die Gruppe beschäftige 83.000 Mitarbeitende. K+N halte an seinen anderen britischen Geschäftseinheiten fest, vor allem in den Industriesektoren Luft- und Raumfahrt, Government und Pharma. Es seien keine finanziellen Einzelheiten bekannt worden. Der Abschluss werde für das 2H20 erwartet.Der Verkauf sei ein bedeutender Schritt zur Überarbeitung des KL-Portfolios: K+N richte derzeit sein Kontraktlogistikportfolio auf profitable und skalierbare Geschäfte aus. Der verkaufte Teil des britischen Portfolios habe vermutlich unter der durchschnittlichen EBIT-Marge von etwa 3% gelegen (Foeth schätze das EBIT auf etwa CHF 20 Mio., das EBIT der Kontraktlogistik auf insgesamt CHF 200 Mio. und das Konzern-EBIT auf unter CHF 1 Mrd.). Die Kapitalintensität der Kontraktlogistik liege über dem Durchschnitt des Konzerns.Der Verkauf entspreche der Strategie. Das verkauft Portfolio sei typischerweise nicht global skalierbar und scheine nicht entscheidend für die Unterstützung des See- und Luftfrachtgeschäft der Gruppe zu sein. KN habe einen disziplinierten Ansatz für die Umsetzung seines Strategieplans. Die Gruppe wolle, wie bereits kommuniziert, ihren Fokus auf Asien intensivieren. Die heutige Bekanntgabe untermauere diese Gesamtstrategie, und Foeth sehe die Nachricht recht positiv, ohne größere Auswirkungen auf die Bewertung.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, behält sein "hold"-Rating für die Kühne + Nagel-Aktie bei. Das Kursziel laute CHF 150,00. (Analyse vom 09.03.2020)Börsenplätze Kühne + Nagel-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Kühne + Nagel:126,20 EUR -4,18% (09.03.2020, 16:17)