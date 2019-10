SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kühne + Nagel-Aktie:

Kurzprofil Kühne + Nagel (AG & Co.) KG:



1890 von August Kühne und Friedrich Nagel in Bremen gegründet, zählt Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF) heute mit mehr als 1.300 Niederlassungen in über 100 Ländern und rund 76.000 spezialisierten Mitarbeitern zu den erfolgreichsten Unternehmen der Logistikbranche.



Die Kühne + Nagel Gruppe ist weltweit größter Seefrachtspediteur im FCL- und LCL-Bereich sowie zweitgrößter Luftfracht-Logistikanbieter. Im europäischen Overland-Sektor zählt Kühne + Nagel zu den fünf führenden Anbietern. Weltweit verfügt das Unternehmen über 10,6 Millionen Quadratmeter eigene Lagerfläche und ist damit die Nummer 2 in der Kontraktlogistik.



Kühne + Nagel Deutschland beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Der Hauptsitz ist in der Hamburger HafenCity. (24.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Kühne + Nagel-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach 3Q19-Ergebnissen sein Anlageurteil für die Aktie des Logistik- und Gütertransportunternehmens Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF).Kühne + Nagel liefere trotz schwieriger globaler Handelsbedingungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten weiter eine konstante Performance. Diese Stärke sei besonders durch ein überdurchschnittliches Wachstum in der Seefrachtsparte mit einem weiteren Anstieg der Konversionsmargen im 3Q19 unterstrichen worden. Das Luftfrachtgeschäft werde durch negative Trends im Automobilsektor und geringere Volumen beeinträchtigt. Diese Faktoren könne Kühne + Nagel mit seinen branchenspezifischen Lösungen und der anhaltenden Stärke in den Bereichen Pharma, verderbliche Waren und zeitkritische Lösungen nur teilweise ausgleichen.Laufende Optimierung des Kontraktlogistikgeschäfts: Das Umsatzwachstum in der Kontraktlogistik schwäche sich infolge der laufenden Portfolioanpassungen weiter ab. Die positiven Effekte dieser Maßnahmen seien nicht nur an der Verbesserung der EBIT-Marge ablesbar, sondern auch auf bereinigter absoluter Basis und noch deutlicher, wenn man die Barmittelzuflüsse aus Immobilienverkäufen mit einbeziehe.Positive Cashflow-Trends: Kühne + Nagel habe (an IFRS 16 angepasst) im lfd. Jahr einen deutlich höheren FCF generiert als in den letzten zwei Jahren. Dazu hätten Gewinnwachstum, NUV-Management und geringere Investitionen beigetragen. Rückläufiger ROCE jetzt stabilisiert.Infolge der starken Cashflow-Generierung seit Jahresbeginn und anhaltend solider Ausführung hebe Foeth seine FCF-Schätzungen für das GJ19 um 9% und das GJ20 um 6% an (ohne weitere künftige Barmittelzuflüsse aus dem Immobilienverkauf, die den FCF noch erhöhen würden). Dank dieser Cashflows dürfte Kühne + Nagel in der Lage sein, problemlos attraktive Dividenden auszuschütten - ein Thema, das in den letzten Quartalen Sorgen bereitet habe. Basierend auf den höheren FCF-Schätzungen und entsprechend seiner aktualisierten DCF-Annahme hebe der Analyst sein Kursziel von CHF 142 auf CHF 157 an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kühne + Nagel-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Kühne + Nagel:147,80 EUR +1,58% (24.10.2019, 12:14)