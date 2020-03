SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kudelski-Aktie:

Kurzprofil Kudelski:



Die Kudelski-Gruppe (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD) ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Sicherheitssystemen und Lösungen für konvergente digitale und interaktive Medien und operiert in diesem Bereich vor allem unter dem Namen Nagra. Die von ihr entwickelten Technologien werden bei einer Vielzahl von Leistungen und Angeboten eingesetzt, bei denen Zugangskontrollen und Rechtemanagement erforderlich sind. Dadurch sollen die Einkünfte der Eigentümer von Inhalten und der Anbieter von Digitalfernsehen und interaktiven Anwendungen geschützt werden. Gleichzeitig nimmt die Kudelski-Gruppe mit der Firma Skidata weltweit eine Spitzenposition im Bereich Zutrittsmanagement für den kontrollierten Zugang von Personen oder Fahrzeugen zu Grundstücken, Gebäuden oder Events ein. (31.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Kudelski-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Kudelski-Aktie (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD).Der OTT-Dienst werde das Digital-TV (PayTV)-Geschäft von Kudelski zwar weiter belasten - nicht zuletzt aufgrund der Lancierung von Disney+ -, dennoch rechne Diethelm in diesem Jahr mit einem langsameren Abonnenten-Rückgang bei einer gleichzeitig geringeren Abwanderungsquote. Der Virusausbruch werde sich stärker auf das Projektgeschäft von Sikdata (Public Access) auswirken. Letzteres weise jedoch eine stärkere Saisonalität zum 2H/4Q hin auf (rund 40% des Umsatzes im Nov./Dez.). Die aktuellen Auswirkungen von COVID-19 und den Lockdowns in Europa würden daher nach Erachten des Analysten bedeutende, aber keine gravierenden Folgen haben.Diethelm habe seine Umsatzprognosen nach unten revidiert, vor allem wegen der erwarteten Projektverschiebungen bei Skidata. Seine Schätzungen für den Umsatz (vor sonstigen Erträgen) in 2020E/2021E seien somit um 5%/4% gesunken. Auf EBITDA-Ebene dürften die Kostensenkungsmaßnahmen, die Skidata im vergangenen Jahr ergriffen habe, teilweise zunichtegemacht werden, aber immer noch eine Verbesserung J/J zeigen - auch auf Konzernebene. Folglich senke Diethelm seine EBITDA-Schätzungen für 2020E/2021E um 14%/12%. Seine Prognoseänderungen für den op. FCF würden weitgehend die Änderungen seiner EBITDA-Schätzungen widerspiegeln.Der Analyst gehe davon aus, dass der Bereich Pay-TV durch attraktive OTT-Angebote weiter unter Druck geraten werde, erwarte aber, dass sich der Abonnenten-Verlust insgesamt verlangsamen werde. Die Corona-Krise dürfte das Projektgeschäft von Public Access (Skidata) stark beeinträchtigen, was sich in tieferen Schätzwerten widerspiegele. Letztere resultiere in einem neuen DCF-basierten Kursziel von CHF 3,75 (statt CHF 4,20).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kudelski-Aktie: