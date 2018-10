Unterdessen entwickle sich der Markt weiter. Die Website Coinmarketcap.com liste inzwischen über 2.050 Kryptowährungen auf. Damit habe sich die Anzahl binnen zwölf Monaten fast verdoppelt. Die Entwickler der neu geschaffenen Coins würden teilweise versuchen, die Mängel des Bitcoin - zum Beispiel den hohen Ressourcenverbrauch - zu eliminieren. Der Markt wachse also nicht nur zahlenmäßig, er verändere sich auch qualitativ. Trotz der vielen neuen Währungen sei die Marktkapitalisierung aber deutlich zurückgegangen: von über 800 Mrd. US-Dollar im Januar 2018 auf aktuell rund 210 Mrd. US-Dollar. Damit stelle sich die Frage: Sei nach dem Platzen der Blase die Luft endgültig raus, oder nehme der Kryptomarkt nur Anlauf für einen neuen Kursaufschwung?



Die Frage nach dem angemessenen Wert der Kryptowährungen habe zwar bisher die öffentlichen Diskussionen beherrscht, doch es gebe eine Vielzahl weiterer Fragen. Diese seien meist weniger öffentlichkeitswirksam, dennoch seien sie für die künftige Rolle der Kryptowährungen eminent wichtig: Welche neuen Finanzierungsmöglichkeiten entstünden mithilfe des Kryptomarktes? Wie seien die virtuellen Währungen regulatorisch und steuerlich zu behandeln? Würden sich Bitcoin & Co. als Anlageklasse oder gar als Zahlungsmittel etablieren?



In Kooperation mit der Börsen-Zeitung und mithilfe einiger Gastautoren seien die Analysten diesen Fragen nachgegangen. Die Ergebnisse finde man in der Publikation "Kryptowährungen - zwischen Hype und Skepsis". Verbindliche Antworten gebe es auf die meisten Fragen noch nicht. Aber die Konturen würden allmählich deutlicher. So sei ein Ergebnis der Publikation, dass das Kryptogeld noch weit davon entfernt sei, den etablierten Währungen den Rang abzulaufen. Bitcoin & Co. würden die typischen Funktionen des Geldes - Zahlungsmittel, Recheneinheit, Wertaufbewahrung - noch nicht erfüllen. Daran werde sich so schnell nichts ändern. Trotzdem würden sich zahlreiche Notenbanken mit der zugrundeliegenden Technologie beschäftigen. Der Zahlungsverkehr werde durch die Möglichkeiten der Digitalisierung wohl schneller, bequemer und sicherer werden. Den plötzlichen Umsturz des Geldsystems dürfte es wegen der Kryptowährungen aber nicht geben: Es sehe eher nach Evolution als nach Revolution aus. (Ausgabe vom 25.10.2018) (26.10.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Markt für Kryptowährungen hat sich im Jahresverlauf deutlich beruhigt - und doch bleibt er in den Schlagzeil, so Dr. Jörn Quitzau, Berenberg-Volkswirt.Kürzlich habe der renommierte Wirtschaftsprofessor Nouriel Roubini für Aufsehen gesorgt, als er im Rahmen einer Expertenbefragung vor dem US-Senat von der "Mutter aller Gaunereien und Blasen" gesprochen habe. Dabei habe er sich auf die schier unglaublichen Preisspitzen um die Jahreswende 2017/18 bezogen. Innerhalb eines Jahres sei der Kurs des "Marktführers" Bitcoin um bis zu 1.900% gestiegen. Wirklich schmerzhaft sei der Absturz der Preise in den Bereich zwischen 6.000 und 8.000 US-Dollar gewesen, aber nur für diejenigen, die kurz vor dem Ende der Hausse in den Markt eingestiegen seien. Für die meisten Anleger, die in der ersten Jahreshälfte 2017 oder noch früher in den Markt eingestiegen seien, sei auch nach dem Kurssturz ein stattlicher Gewinn übrig geblieben.