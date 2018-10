"Auffällig ist hier ein punktuell stark gestiegenes Volumen gegenüber den Stunden vor dem Verkauf, sowie ein verdoppeltes Volumen nach dem Verkauf. Da drängt sich die Vermutung einer absichtlichen Preisbeeinflussung auf", so Zobel. "Wer einfach nur Bitcoin in großen Mengen verkaufen möchte, würde keine Market Orders setzen und einen Preiseinbruch in Kauf nehmen, da dies seinen Erlös verringert", so Zobel.



Der Verdacht einer gezielten Kampagne habe sich am Montagmorgen weiter verdichtet. So sei der Stablecoin Tether, eine Kryptowährung also, die eigentlich eins zu eins auf den Dollar fixiert sei, auf zeitweise bis zu 0,85 US-Dollar abgestürzt. Der Hintergrund sei, dass die unter Druck geschriebene Börse Bitfinex auch die Tether LtLC betreibe. Mittlerweile habe sich der Kurs etwas erholt. "Trotzdem zeigt sich, wie leicht das Vertrauen in einzelne Währungen oder auch den gesamten Markt zu erschüttern ist", so Zobel. "Eine sinnvolle Regulierung und eine Börse mit eingreifenden Market Makern würden dem Markt sehr gut tun."



Sollte es bei Bitfinex und Tether der Versuch einer Marktbeeinflussung gewesen sein, sei er recht erfolgreich gewesen, denn in einer Reihe schlechter Nachrichten sei dies ein weiterer Baustein gewesen, der zu den starken Kursrückgängen beigetragen habe. Dabei seien viele bereits bekannte Fakten nun negativ interpretiert worden wie etwa der Umsatzrückgang bei der Börse Coinbase. Dass diese gerade noch ein Investment von 500 Mio. USD erhalten habe, falle dann unter den Tisch. Dazu komme, dass in diese Stimmung hinein die alten Analystenstimmen wieder laut geworden seien, die ein Platzen der Krypto-Blase beschwören würden.



Realistisch sei zu sagen, dass es für Ethereum kurzfristig nicht gut aussehe. Gründer Vitalik Buterin habe auf Twitter gesagt, dass er sich aus dem Projekt zurückziehen wolle. Auf Nachfrage habe er präzisiert, dass es sich dabei um seinen Rückzug als Person handle, er wolle weniger Einfluss haben und zudem sei er auch heute nicht der Chef von Ethereum. Der Testnet Launch des Constantinopel Updates bei Ethereum habe nicht umgesetzt werden können, da die Miner ihre Software nicht geupdatet hätten. "Deshalb steht das Netz nun bei Block 4,299,999 und kommt nicht voran", so Zobel. "All dies setzt dem Kurs zu."



Massive Kursverluste also auf breiter Front, nur Bitcoin sei in der Lage gewesen, diese teilweise wieder einzuholen, stehe aber Sonntag noch mit 3,9 Prozent im Minus. Ether seien mit minus 10,62 Prozent aus der Woche gegangen, Ripple mit minus 12,06 Prozent. EOS hätten 7,84 Prozent verloren, Doge 6,10 und Cardano habe bei minus 10,95 Prozent gelegen. Angesichts der Unsicherheit werde die Woche spannend. Längerfristig bestehe aber viel Potenzial zur Erholung bei Bitcoin und Ethereum. (15.10.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Die vergangene Woche sah eine starke Abwärtsbewegung bei vielen Kryptowährungen, so Leonard Zobel, Geschäftsführer der auf Kryptowährungen spezialisierten next Block GmbH aus Berlin.Fast durchgängig habe es zweistellige Verluste gegeben. Von den Großen habe es nur Bitcoin geschafft, diese Verluste zumindest teilweise aufzuholen. Bitcoin wie auch das ebenfalls stark unter Druck geratene Ethereum böten gute Chancen bei einer einsetzenden Erholung."Der Abwärtstrend wurde durch einen massiven FUD eingeleitet, was für fear, uncertainty and doubt steht", habe Zobel gesagt. Vor allem in den Krypto Social Media seien wieder ewige Pessimisten laut geworden und hätten gegen die Anlageklasse an sich geschossen. "Der seit mehr als drei Monaten verstummte Blogger Bitfinex‘ed wurde plötzlich wieder aktiv und schürte Gerüchte um eine bevorstehende Insolvenz der Handelsplattform Bitfinex", so Zobel. Richtig sei, dass bei der Plattform keine Ein- und Auszahlungen gegen Fiat-Geld, also Euro, Dollar und so weiter möglich seien, weil - wieder einmal - die Bankverbindung gekündigt worden sei.