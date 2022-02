Hinweis auf Interessenskollision:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem die russische Invasion eine Schockwelle an den Kapitalmärkten auslöste, kam es im späten US-Handel am gestrigen Donnerstag zeitweise zu einer Erholung, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nicht nur Tech-Aktien hätten dabei Boden gut machen können. Auch Kryptowährungen wie Ethereum hätten nach Norden gedreht und zweistellige Kursverluste kompensieren können. Jetzt seien diese Marken wichtig.Ethereum (ETH) sei am Donnerstag fast punktgenau bis auf die Unterstützung bei 2.315 Dollar gefallen. Die hättenAnleger den Ukraine-Schock relativ schnell verdaut und der Kurs habe sogar wieder ins Plus gedreht. Die Bullen hätten die psychologisch wichtige 2.500-Dollar-Marke zurückerobert und würden damit ein starkes Zeichen senden.Die Volatilität bleibe insbesondere bei Risk-On-Assets wie Aktien und Krypto hoch. Die Kurse könnten jederzeit erneut starke und schnelle Richtungswechsel vollziehen. Anleger sollten ihr Handeln entsprechend anpassen. Langfristig bleibe "Der Aktionär" von etablierten Coins wie Bitcoin und Ethereum überzeugt.