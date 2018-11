Denn bislang sei mit Forks, die durchaus häufiger vorkommen würden, durchaus Geld zu verdienen gewesen. Auch hier sei manches nach dem bislang bekannten Muster gelaufen. Das ursprüngliche Bitcoin Cash sei vor dem Fork um mehr als zwanzig Prozent gestiegen und habe zwei Tage nach dem Fork zwischen 380 und 400 US-Dollar notiert. Wer kurz vor der Trennung noch gekauft habe, habe zwischen 600 und 430 US-Dollar gezahlt. Die gewonnen Bitcoin Cash SV hätten nach dem Fork zwischen 90 und 120 US-Dollar notiert, je nach Einstiegspreis wäre dieser Trade also im besten Fall mit einem zwanzigprozentigen Gewinn ausgegangen. Wahrscheinlicher allerdings wären ein Break-even oder ein leichter Verlust von fünf bis zehn Prozent gewesen. Angesichts des Risikos selbst bei einem Plus von zwanzig Prozent sei das nicht sonderlich lukrativ. Das hätten wohl auch viele Anleger so gesehen und lieber verkauft - in einen fallenden Markt hinein, was die Kurse einmal mehr unter Druck gebracht habe.



Verkäufe von Kryptowährungen in einen schwachen Markt seien einer der wesentlichen Auslöser für den Kurssturz. Solche Verkäufe seien wohl auch von der US-Börsenaufsicht SEC ausgelöst worden. Diese habe den Druck auf Initial Coin Offerings (ICO) zuletzt stark erhöht. Solche ICO-Projekte hätten in den vergangenen 30 Tagen mehr als 140.000 Ether verkauft. Ethereum sei das Netzwerk, auf dem die meisten der neuen ICOs aufgesetzt hätten - und Ether sei nach Marktkapitalisierung lange die Nummer zwei hinter Bitcoin gewesen. Im Zuge der jüngsten Kursverluste habe dieser Platz jedoch abgegeben werden müssen.



Der starke Verkaufsdruck in Verbindung mit den negativen Nachrichten habe im Markt nicht aufgefangen werden können. Die schlechten Nachrichten würden sich vor allem auf Analystenmeinungen beziehen. Manche hätten einen Sturz des Bitcoin bis auf 1.500 US-Dollar vorausgesagt. Interessant sei dabei die langfristige Perspektive: Die meisten der kurzfristig pessimistischen Analysten würden langfristig von Bitcoin-Kursen oberhalb 10.000 US-Dollar ausgehen. Da Bitcoin & Co. gerade an der Wall Street aber sehr stark in die perspektivischen Überlegungen der großen Häuser einbezogen würden, sei davon auszugehen, dass die institutionellen Investoren jetzt oder auch kurz nach der Trend-Umkehr einsteigen würden. Das wiederum könnte dann die langfristigen Analystenmeinungen wahr werden lassen.



Das junge Berliner Unternehmen next Block GmbH plane mit bitmeister eine in Deutschland regulierte Börse für Kryptowährungen. Mit bitmeister gehe eine multifunktionale und einfach zu bedienende Handelsplattform an den Start, die Anlegern ein Maximum an Sicherheit gewährleiste. Die next Block GmbH sei von Rouven Rosenbaum und Leonard Zobel gegründet worden, die über umfangreiche Expertise in den Bereichen Kryptowährungen, ICOs und Security Token verfügen würden. Investoren könnten sich per Crowdfunding am Aufbau der neuen Börse beteiligen. (26.11.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Abwärtstrend bei Kryptowährungen ist noch nicht gestoppt, so Leonard Zobel, Geschäftsführer der auf Kryptowährungen spezialisierten next Block GmbH aus Berlin.In der vergangenen Woche sei der Bitcoin-Kurs unter die Marke von 4.000 US-Dollar gefallen und komme mittlerweile den 3.000 US-Dollar sehr nahe, andere Währungen hätten zwischen 30 und 50 Prozent ihres Wertes verloren. Ein Auslöser sei unter anderen ein Streit in der Community gewesen. "Das aber zeigt einmal mehr, dass die ganze Assetklasse gerade erst am Beginn ihres 'Erwachsenwerdens' steht - mit all den Risiken und Chancen", sage Leonard Zobel.