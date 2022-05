Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen sind heute im Aufwind, da die Risikobereitschaft durch Nachrichten aus China angekurbelt wurde, so die Experten von XTB.



Peking und Shanghai würden einen Teil der Beschränkungen lockern, während die Behörden von Schanghai außerdem einen 50-Punkte-Plan zur Ankurbelung der Wirtschaft der Stadt vorgeschlagen hätten. Die Kursgewinne würden sich nicht nur auf Kryptowährungen beschränken, auch Aktien, Öl und Rohstoffwährungen würden heute höher gehandelt.



Ein Blick auf Ethereum im D1-Chart zeige, dass es dem Coin gelungen sei, die jüngsten Rückgänge an der Unterstützungszone bei 1.715 USD zu stoppen. Dieser Bereich sei von Mai bis Juli 2021 dreimal getestet worden, aber jedes Mal sei es gelungen, den Angriff der Verkäufer abzuwehren. Es sehe so aus, als ob dieser Bereich immer noch Bestand habe, da Ethereum nicht nur seinen Rückgang gestoppt habe, sondern es auch geschafft habe, eine starke Erholung von diesem Bereich aus zu starten. Die Münze werde bereits 10% über dem jüngsten lokalen Tiefststand gehandelt und versuche derzeit, den kurzfristigen Schwankungsbereich von 1.900 USD zu durchbrechen. Sollte dies gelingen, könnte sich eine größere Erholung abzeichnen. In einem solchen Szenario sollten die Bullen die Fibonacci-Retracements der Aufwärtsbewegung aus der zweiten Jahreshälfte 2021 als potenzielle Widerstandsniveaus ins Auge fassen. (30.05.2022/ac/a/m)



