Duisberg kommentiere: "Damit scheint ein Verbot der Krypto-Währungen vom Tisch." Auch Fritz bewerte die Aussagen des US-Präsidenten positiv: "Institutionelle Anleger waren im Vorfeld nervös, doch der Präsident hat sich konstruktiv geäußert." Vor allem der Fokus auf den Verbraucherschutz, die Finanzstabilität und auf illegale Aktivitäten sei nachvollziehbar. Im Vorfeld der Verordnung hätten Spekulationen, dass die USA Kryptowährungen verbieten könnten, immer wieder für Kurseinbrüche gesorgt. Allein schwanke der Bitcoin zwischen 35.091 und 47.777 US-Dollar.



Andererseits werde auch an den Kryptomärkten die Wirksamkeit von Sanktionen diskutiert, nachdem Russland weitgehend vom weltweiten Finanzsystem ausgeschlossen worden sei. Seitdem seien Käufe von Kryptowährungen in Rubel auf ein Rekordhoch gestiegen. Das Forschungsinstitut CryptoCompare melde eine Verdreifachung des Handelsvolumens Krypto-Rubel.



Allein dem Aufruf der Ukraine nach Hilfe explizit in Kryptowährungen würden viele Menschen folgen: Die Human Rights Foundation habe nach eigenen Angaben 60 Millionen US-Dollar in Kryptos zur Unterstützung der Ukraine mit militärischen wie humanitären Mitteln erhalten. "Das hat die Kurse nicht bewegt, weil die Summen recht gering sind", so Duisberg. "Aber es ist ein weiterer Hinweis, dass Kryptowährungen ein akzeptiertes Zahlungsmittel sind." Die Frage sei nun, wie Staaten darauf reagieren würden.



Berichte, wonach russische Institutionen und Vermögende mithilfe der digitalen Währungen Sanktionen umgehen würden, würden seit Tagen für Aufsehen sorgen. Das US-Finanzministerium habe Kryptobörsen aufgefordert, sanktionierte Organisationen und Personen zu sperren. Die größten Plattformen, Binance, Coinbase und Kraken würden kein generelles Verbot für Transaktionen mit russischen Adressen verhängen. Sie hätten aber nach eigenen Angaben Konten von sanktionierten Personen gesperrt.



Ohnehin seien die Möglichkeiten begrenzt: "Es ist rein technisch nicht möglich, ein Wallet einzufrieren, wenn eine Person den Private Key dazu selbst besitzt", erkläre von Schoenaich-Carolath die Gegebenheiten. Jedoch könnten Dienstleister, so genannte Anti Money Laundering Services, kurz AML, per Gesetz ermächtigt werden, verbotene Transaktionen zu melden. Den Aufwand der AML dürfe man nicht unterschätzen. Doch mit einer entsprechenden Gesetzgebung würden Transaktionen nicht mehr über eine regulierte Börse abgewickelt werden können. "Privater Handel mit Kryptowährungen lässt sich aber nicht verhindern."



Fritz sehe hier ein allgemeines Missverständnis der Marktteilnehmer und der Gesellschaft: Kriminelle Aktivitäten hätten den Anfang der Kryptowährungen geprägt. Jetzt hätten sie laut Chainalysis Crime Report 0,215 Prozent aller Transaktionen ausgemacht. "Heute sind Krpytos transparent, alle Transaktionen sind einsehbar, verifizierbar." Außerdem sei die Liquidität des Kryptomarktes zu klein, als dass eine große Volkswirtschaft Sanktionen mittels dieser Asset-Klasse vollständig umgehen könne.



"Das ist die Kehrseite der Medaille", resümiere Duisberg. Der institutionsunabhängige Charakter der Kryptowährungen zeige, dass jedermann sie nutzen könne. "Damit bestätigt sich aber auch: Die Kryptos funktionieren, unabhängig von Staaten und Institutionen."



Den Handel der Privatanleger würden bei 21Shares aktuell vor allem Zuflüsse in Baskets prägen, um breiter zu diversifizieren. Darüber hinaus seien Produkte vor allem auf den Bitcoin gefragt.



Bei der ICF Bank auf dem Frankfurter Parkett finde ein Mix aus Käufen und Verkäufen statt. Hierbei seien nach Angaben von Duisberg vier Produkte besonders gefragt: Der Bitcoin-Tracker von VanEck (ISIN DE000A28M8D0/ WKN A28M8D), das Pendant auf Ether (ISIN DE000A3GPSP7/ WKN A3GPSP), ein Solana-Tracker von 21Shares (ISIN CH1114873776/ WKN A3GSS0) sowie ein Basket (ISIN CH0445689208/ WKN A2TT3D). "Der jüngste Anstieg von 7 bis 8 Prozent bei vielen Krypto-Währungen macht die Titel wieder für viele Anleger interessant." (10.03.2022/ac/a/m)





