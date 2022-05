Dass sich die Lage am Kryptomarkt nun schnell bessert oder gar eine Erholungsrally auf den Crash folgen könnte, würden selbst Krypto-Bullen für eher unwahrscheinlich halten. Trader sollten nicht erwarten, dass der Bitcoin über Nacht wieder auf 60.000 Dollar steige, zitiere das Branchenportal cointelegraph.com David Lifchitz, Managing Partner und Chief Investment Officer beim digitalen Vermögensverwalter ExoAlpha. Er sehe kurzfristig Chancen für eine Erholung bis auf 35.000 USD.



Auch "Der Aktionär" rechne kurzfristig nicht mit einer deutlichen Besserung der Lage. Zwar dürfte der erste Schock über den Kollaps bei Terra (LUNA) und TerraUSD (UST) nun verdaut sein, die Stimmung der Marktteilnehmer sei allerdings im Keller. Der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt signalisiere mit 14 Zählern weiterhin "extreme Angst".



Hinzu kämen die Makro-Belastungen durch Zins- und Inflationssorgen sowie den starken US-Dollar, die seit Ende 2021 die Kursentwicklung negativ beeinflussen würden. Es sei nicht auszuschließen, dass die Quartalsbilanzen großer US-Einzelhandelsunternehmen wie Walmart oder Target sowie die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell bei einer Konferenz des "Wall Street Journals" in dieser Woche für zusätzliche Volatilität an den Märkten sorgen würden.



Bitcoin und die meisten großen Altcoins würden sich im Bärenmarkt befinden. Vielen Investoren sei die Lust auf Risiko spätestens jetzt vergangen. Vor diesem Hintergrund dürfte eine große Erholungsrally wohl noch auf sich warten lassen. "Der Aktionär" sei jedoch optimistisch, dass sie früher oder später kommen werde. So gesehen könnten langfristig investierte Anleger dabeibleiben und mutige Neueinsteiger mit langem Atem zugreifen, wenn sich die aktuelle Stabilisierung als nachhaltig erweise. (16.05.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem Crash in Vorwoche und einer ersten Gegenbewegung am Freitag habe sich der Kryptomarkt übers Wochenende stabilisiert, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein Trend, der sich auch am Montagvormittag fortsetze: Während der Gesamtmarkt auf 24-Stunden-Sicht wenig verändert notiere, kämpfe der Bitcoin mit der wichtigen 30.000-USD-Marke. Diese habe die digitale Leitwährung am Wochenende immer wieder kurzzeitig überwunden, für einen nachhaltigen Ausbruch habe es allerdings noch nicht gereicht. Angesichts der heftigen Verluste, die den Kurs in der Vorwoche bei rund 26.350 USD auf ein Mehrjahrestief gedrückt hätten, sei das aber dennoch eine positive Nachricht.