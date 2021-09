Das ändere natürlich nichts an den kurzfristigen Verlusten, die den Rebound von Bitcoin und Co erneut ausbremsen würden. Langfristig orientierte Anleger sollten sich davon aber nicht beunruhigen lassen und dabeibleiben. Mutige Neueinsteiger könnten bei einer Stabilisierung weiterhin eine kleine Position als spekulative Depotbeimischung aufbauen.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (20.09.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - An den Märkten geht es zu Wochenbeginn auf breiter Front bergab: Nachdem Hang Seng Index in Hongkong mehr als 3% verloren hatte, zeichnet sich in Europa und den USA ebenfalls ein schwacher Start ab, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär"Das lasse auch den Kryptomarkt nicht kalt.Auch bei Bitcoin und Co würden am Montagmorgen ganz klar die roten Vorzeichen dominieren. Während der Gesamtmarkt auf 24-Stunden-Sicht mehr als 6% einbüße, schlage sich der Bitcoin mit einem Minus von rund 5% noch relativ tapfer.Dass der Bitcoin und der gesamte Kryptomarkt eine hohe Korrelation mit den globalen Aktienmärkten aufweisen würden, sei in letzter Zeit immer häufiger zu beobachten gewesen. Dabei handele es sich allerdings primär um ein psychologisches Phänomen, da die tatsächliche Verflechtung zwischen der traditionellen Finanzwelt und dem Kryptomarkt noch vergleichsweise gering sei. Die systemischen Risiken seien daher geringer als an den klassischen Finanzmärkten.