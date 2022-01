Angesichts der unverändert hohen Korrelation mit der Wall Street wirke sich das aktuell auch auf die Kurse von Bitcoin und Co aus. Krypto-spezifische Gründe, die die erneute Kursschwäche auf breiter Front erklären könnten, gebe es jedenfalls nicht.



DER AKTIONÄR hatte trotz der zwischenzeitlichen Erholungstendenzen vor anhaltend hoher Volatilität am Kryptomarkt gewarnt und rechnet auf Sicht auch weiterhin mit größeren Kursausschlägen, während sich der Kurs im Bereich zwischen 30.000 und 40.000 Dollar stabilisiert.



Langfristig orientierte Anleger sollten sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und im Hinterkopf behalten, dass auch kräftige Rücksetzer wie der aktuelle nicht das Ende der jahrelangen Aufwärtsbewegung sein müssten.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (27.01.2022/ac/a/m)





