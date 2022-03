(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eine wichtige Handelsplattform für Kryptowährungen in Europa erschwert nun auch den Zugang für russische Banken, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Wiener Unternehmen Bitpanda verurteile das Handeln von Putin scharf und schließe sich den Sanktionsmaßnahmen an. Das sei wichtig, denn es ist davon auszugehen, dass dezentrale Kryptowährungen für die Umgehung der Sanktionen genutzt werden könnten. Das Start-up-Unternehmen unterbinde alle Ein- und Auszahlungen von russischen und an russische Banken. Das habe Firmenmitbegründer Eric Demuth am Donnerstag in Wien mitgeteilt. "Wir alle sind geschockt von den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine", habe Demuth erklärt. "Wir befolgen selbstverständlich alle verhängten Sanktionen und werden dies auch zukünftig tun. Alle Ein- und Auszahlungen von und an russische Banken wurden deaktiviert."Über die Plattform von Bitpanda, die in Deutschland u.a. mit der App "Nuri" präsent sei, könnten Nutzer Bitcoin, andere Kryptowährungen und Gold handeln. Das Fintech sei 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer gegründet worden und zähle nach eigenen Angaben mehr als 3 Mio. Nutzer.Nach der Verhängung der internationalen Finanzsanktionen der internationalen Staatengemeinschaft gegen Russland sei der Kurs des Bitcoin und anderer Kryptowährungen stark angestiegen. Experten würden als Ursachen eine Flucht in die Digitalwährungen durch Menschen in Russland vermuten, die dem Wertverlust der eigenen Währung nicht tatenlos zuschauen wollten. Aber auch in der Ukraine seien nach dem Einmarsch der russischen Truppen größere Umtauschmengen in Richtung Bitcoin als üblich beobachtet worden.