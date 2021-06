Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chef Elon Musk hat sich auf Twitter einmal mehr zum Bitcoin geäußert, so die Experten von "FONDS professionell".Die enorme Volatilität des Bitcoin zeige nach Zimmers Einschätzung, dass der Markt für Krypto-Assets trotz des explodierenden Anlegerinteresses noch weit davon entfernt sei, eine gewisse Reife erreicht zu haben. Der Einfluss, den Musks Tweets zuletzt auf den Bitcoin-Preis gehabt hätten, zeige: "Der Markt für Kryptowährungen ist immer noch ein Spielplatz für Nerds und Wale, wie die Besitzer großer Mengen Bitcoin genannt werden", so Zimmer. "Noch immer schaffen es einzelne Meldungen, die Stimmung zu drehen, Kurse in den Himmel oder auch in die andere Richtung zu schleudern." Die Risiken seien also enorm. Die Renditechancen seien es aber ebenfalls.Viele Anleger hätten gedacht, dass sich die Schwankungen auf dem Krypto-Markt mit dem Einstieg großer Banken und anderer institutioneller Investoren etwas abschwächen würden. Sie hätten allerdings verkannt, welche Absicht hinter dem Einstieg gesteckt habe, glaube der Kölner Vermögensprofi: Institutionelle würden Geld verdienen wollen, und ein Markt mit extremen Schwankungen biete ihnen dafür exzellente Gelegenheiten. Tatsächlich hätten die "Wale" in den jüngsten Turbulenzen ihre Bitcoin-Bestände ausgebaut, berichte Zimmer. Privatanleger sollten im Krypto-Markt nicht versuchen, gegen die Großen zu kämpfen, rate er - sondern besser mit ihnen schwimmen. (15.06.2021/ac/a/m)