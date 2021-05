Es gebe zwei wesentliche Herausforderungen: Regulierung und Akzeptanz. Im Moment herrsche noch ein uneinheitliches Verständnis von Kryptowährung, Krypto-Assets und der Nutzung der Blockchain-Technologie. In den USA gebe es bisher noch keinen regulierten Bitcoin-ETF, in der Schweiz und Kanada hingegen schon.



Es scheine, dass der Krypto-Markt mehr und mehr von Privatanlegern und institutionellen Investoren akzeptiert werde, betrachte man die Wertentwicklung des Krypto-Marktes in Q4/2020 und Q1/2021. Allerdings bedürfe es weiterhin sehr guter Anwendungsfälle für die Blockchain-Technologie, damit dieser Markt weiter wachsen könne.



4. Warum sei die Anlageklasse für Investoren attraktiv?



Die neue Anlageklasse ist für Investoren interessant, weil es sie schon seit über zehn Jahren gebe und die beste Wertentwicklung im letzten Jahrzehnt im Vergleich zu den übrigen Anlageklassen verzeichnet habe. Swords sehe immer wieder Fälle, in denen sich vermögende Privatpersonen an ihre Vermögensberater wenden würden und sie würden fragen, wie sie Zugang zum Krypto-Markt und der Blockchain-Technologie bekommen könnten.



5. Wie könne ein Investor in Krypto-Assets investiert?



Es gebe eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie Anleger in Kryptowährungen investieren könnten, aber die meisten seien mit Vorsicht zu genießen. Einige Wertpapiere würden auf dem OTC-Markt gehandelt, was einige institutionelle Anleger von der Anlage ausschließe. Einzelpersonen könnten Krypto-Börsen für den Kauf oder Verkauf einzelner Krypto-Unternehmen nutzen. Oder sie würden in Fonds investieren, die auf Aktien-Unternehmen setzen würden, die die Blockchain zur Lösung von Problemen aus der Praxis nutzen würden.



6. Die Industrie zeige sich zurückhaltend. Habe die Anlageklasse eine Zukunft?



Der Krypto-Markt sei sicherlich sehr volatil. Diese Schwankungen würden sich aber mit der Zeit stark verringern. Swords gehe davon aus, dass es weiterhin unterschiedliche Phasen der Akzeptanz und Ablehnung von Krypto-Assets und der Blockchain-Technologie geben werde. Wenn man den Markt mit einem Zehn-Jahres-Horizont betrachte, könne man kurzfristige Schwankungen jedoch besser tolerieren. (25.05.2021/ac/a/m)





