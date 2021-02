Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

71,40 EUR +0,14% (08.02.2021, 09:00)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (08.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Krones-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) charttechnisch unter die Lupe.Die Jahreskerze von 2020 weise bei der Krones-Aktie eine markante Lunte auf. Die deutliche Erholung seit dem Jahrestief (41,92 EUR) sorge für einen psychologischen Hoffnungsschimmer. Mit Blick auf den Wochenchart des Papiers sei diese Aussage sogar zu schwach, denn dank der jüngsten Kursavancen könne die Kursentwicklung der letzten neun Monate als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert werden. Die untere Umkehr habe den Charme, dass damit die gesamte Korrektur seit Sommer 2018 letztlich ein langfristiges Keilmuster bilde - ein weiteres Indiz für einen nachhaltigen Gezeitenwandel. Die Trendwende erfolge dabei mit einem hohen Momentum - abzulesen an einem Relative Stärke-Wert (Levy) von 1,2. Das Risiko eines Fehlausbruchs werde darüber hinaus durch eine Reihe von Indikatorensignalen im Monatsbereich verringert. Besonders hervorheben möchten die Analysten in diesem Kontext das MACD-Kaufsignal auf historisch niedrigem Niveau sowie die abgeschlossene Bodenbildung im Verlauf des RSI. Das nächste Anlaufziel definiere nun das Jahrestief von 2016, welches bestens mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 81,02 EUR) harmoniere. Zur Risikobegrenzung könnten Anleger die alten Hoch- und Tiefpunkte bei rund 64,50 EUR heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Krones-Aktie:71,45 EUR 0,00% (05.02.2021, 17:35)