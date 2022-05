Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (25.05.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Krones mit Rekord-Orderbestand - AktienanalyseGute Nachrichten hatte kürzlich Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) parat, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Weltmarktführer in Getränkeabfüllanlagen habe den Umsatz im ersten Quartal um knapp 13 Prozent auf 987 Mio. Euro gesteigert. Gleichzeitig habe das operative Ergebnis (EBITDA) um fast 14 Prozent auf 87 Mio. Euro zugelegt. Das entspreche einer Marge von 8,8 Prozent. Unter dem Strich habe der Gewinn von Krones mit gut 40 Mio. Euro um mehr als ein Fünftel über Vorjahr gelegen. Mit den guten Zahlen im Rücken habe die Aktie den Erholungskurs fortgesetzt. Nachdem der Titel den Haltebereich bei 70 Euro mehrfach erfolgreich getestet habe, habe eine Wende eingesetzt. Um rund ein Fünftel habe der SDAX-Titel innerhalb weniger Wochen zugelegt.Krones habe nicht nur starke Quartalszahlen präsentiert, sondern blicke auch zuversichtlich nach vorne. Krones gehe nun davon aus, den oberen Bereich des für 2022 angestrebten Umsatzwachstums von fünf bis acht Prozent zu erreichen. Die operative Marge solle zwischen acht und neun Prozent enden, wobei Krones aufgrund von jüngsten Preiserhöhungen gute Chancen habe, ebenfalls das obere Ende zu erreichen. Basis für die höhere Prognose sei der florierende Auftragseingang: Von Januar bis März seien 45 Prozent mehr Orders ins Haus geflattert. Damit habe der Orderbestand mit knapp 2,5 Mrd. Euro einen Rekordwert erreicht. Die Analysten von HSBC hätten ihr Kursziel auf 96 Euro angehoben und das Rating von "hold" auf "buy" angehoben. Daraus errechnet sich ein Kurspotenzial von 16,2 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2022)