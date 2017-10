Von 120 auf 110 Euro sei die Aktie in den vergangenen vier Wochen zurückgekommen. Wenn man sich die Aktienrally von Krones im laufenden Jahr anschaue, dann wäre bei einem Kurs von 107,50 Euro ein Drittel des Jahresanstiegs abgegeben. In der Charttechnik betrachte man diese Marke als erste Unterstützung, die, wenn sie denn halte, den Aufwärtstrend bestätige.



Die nächste Marke läge dann bei 95 Euro, dort hätte die Aktie zwei Drittel des Jahresgewinns abgegeben (konsolidiert, wie man an der Börse sage). Auch ein Rückfall bis auf dieses Niveau würde die aktuelle Rally noch nicht infrage stellen. Erst ein Durchrutschen würde ernsthafte Probleme bei Krones signalisieren.



Im Jahresverlauf habe es bereits im Frühjahr ein Zwischenhoch gegeben, danach eine Konsolidierung während des Sommers. Erst Ende August habe sich der Aufwärtstrend fortgesetzt. Wenn man die August-Basis heranziehe, dann ergebe sich ein Korrekturziel (bei der zwei Drittel-Regel) von 106,40 Euro.



Stephan Heibel beschäftige sich mehr damit, wie weit die Aktie gegebenenfalls fallen könnte als mit einem hohen Kursziel. Für Krones brauche man in seinen Augen kein ambitioniertes Kursziel ausgeben, da das Unternehmen so solide geführt und aufgestellt sei, dass die Aktie mittelfristig ohnehin entsprechend ihrer Geschäftsentwicklung ansteigen werde.



Die Gefahr eines nachhaltigen Ausverkaufs in Krones sehe Stephan Heibel, vorausgesetzt es komme nicht zu einem marktbreiten Crash, derzeit nicht. Damit könnten sich Investoren überlegen, ob sie auf dem aktuellen Niveau knapp unter 110 Euro einsteigen möchten und sich bereithalten, knapp unter 100 Euro nochmals nachzukaufen, oder aber ob sie darauf spekulieren würden, dass die Aktie noch unter 100 Euro falle.



Krones sei in Heibels Augen gut aufgestellt, um von globalen Wachstumstrends zu profitieren. Der Wettbewerb sorge für ausreichend Druck auf dem Kessel, das sich das Management nicht zurücklehnen könne. Wer ein Schnäppchen suche, der sei bei Krones allerdings derzeit noch falsch.



Vielmehr eignet sich Krones laut Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", als solide Beimischung für ein konservatives Depot, das einen Anlagehorizont von mehreren Jahren hat. In einem solchen Depot werde Krones seiner Einschätzung nach einen guten Ergebnisbeitrag leisten. (Ausgabe 17 vom 27.10.2017)



Die Familie Kronseder halte 51,58% der Anteile von Krones, das Unternehmen befinde sich damit mehrheitlich in Familienhand. In einer Zeit, in der CEOs häufig eine nur kurzfristige Strategie der Gewinnmaximierung verfolgen würden, würden Unternehmen mit einem starken Einfluss einer Inhaberfamilie durch eine langfristig solide Entwicklung positiv hervorstechen.So auch der Weltmarktführer für Abfüll- und Verpackungstechnik. Ob Bierflaschen oder Milchtüten, Krones kenne sich mit sämtlichen Technologien aus. Zudem erweitere Krones sein Angebot in Richtung Prozesstechnik, mit der die Getränkeherstellung und Verarbeitung bereits vor der Abfüllung angegangen werde.Die Krones-Aktie sei nicht unabhängig von Börsenschwankungen. Doch wenn man sich die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre anschaue, dann falle auf, dass Krones aus jeder Krise gestärkt hervorgegangen sei und die Aktie immer wieder neue Gipfel erstürmt habe. Nicht nur Getränke fülle Krones ab, sondern auch liquide Mittel in die Portemonnaies der Aktionäre.Als Weltmarktführer profitiere Krones von einer Reihe globaler Entwicklungen. Dazu würden die Urbanisierung, die weltweit wachsende Mittelschicht, das weltweite Bevölkerungswachstum sowie die Digitalisierung zählen. Als global aufgestelltes Unternehmen möchte Krones von diesen Megatrends profitieren. Der Vorstand habe ein Wachstumsziel von 7% p.a. für den Umsatz ausgegeben und möchte durch eine Steigerung der Gewinnmarge von derzeit 7% auf 8% im Jahr 2020 den Gewinn überproportional steigern.In der Bilanz würden 300 Mio. EUR Nettoliquidität schlummern. Die Dividendenrendite betrage 1,5%. Diese Zahlen würden einen durchweg soliden Eindruck vermitteln. Auch die Kontinuität des Wachstums beeindrucke. Jedes Jahr werde der Umsatz gesteigert. Mit Ausnahme des Nachkrisenjahres 2009 habe Krones stets einen Gewinn ausweisen können.Entsprechend sei das KGV 2018e von 18 in Heibels Augen gerechtfertigt. Als Faustregel halte er KGVs in Höhe des doppelten Gewinnwachstums für maximal vertretbar, sofern das Geschäft ordentlich wachse und die Bilanz sauber sei. Wenn Krones den Gewinn in den kommenden Jahren überproportional, also um 9% p.a., steigere, sei das KGV 2018 von 18 in Ordnung.Vorgestern habe Krones Quartalszahlen veröffentlicht, die leicht unter den Erwartungen der Analysten gelegen hätten. Gleichzeitig seien jedoch die Jahresziele bestätigt worden, da man für das bereits laufende vierte Quartal einen besonders hohen Ergebnisbeitrag erwarte.Die Geschäftsentwicklung sei gut, allerdings sorge der harte Wettbewerb für Kostendruck. Die oben aufgeführten Megatrends würden also schon heute zu einer stark wachsenden Nachfrage führen, der Umsatz wachse kontinuierlich. Doch es gebe eine Vielzahl an Wettbewerbern, die in den Markt drängen und sich ein Stückchen des Kuchens abschneiden möchten. Daher sei es Krones nicht möglich, Preise zu diktieren. Die in Aussicht gestellte Ausweitung der Gewinnmarge müsse also durch Effizienzsteigerungen (sprich: Digitalisierung) erfolgen - nicht nur für die angebotenen Abfüllanlagen, sondern auch schon in der Herstellung der Abfüllanlagen.Heibels Meinung: Der Maschinenbau sei eines der Kerngebiete der deutschen Wirtschaft. Wenn hier Effizienzsteigerungen erzielt werden müssten, dann werde das gelingen. Wer, wenn nicht Krones als Weltmarktführer und mit dem Knowhow des deutschen Maschinenbaus im Rücken, könne hier Optimierungen umsetzen.Analysten sähen die Krones-Aktie skeptisch. Die Aktie sei bereits zu hoch bewertet und der Kostendruck verhindere das beabsichtigte, überproportionale Gewinnwachstum, so würden sich die Argumente vieler Analysten zusammenfassen lassen. Die UBS rate zum Verkaufen, die meisten Analysten würden sich nur für ein "Halten" erwärmen lassen.Das sei nachvollziehbar, denn Analysten würden ein Kursziel brauchen, das mindestens 10% über dem aktuellen Kurs liege, um eine Kaufempfehlung zu rechtfertigen. Das geht mit den uns verfügbaren Zahlen kaum, so die Aktienexperten von "Heibel-Ticker".Damit falle die Aktie in Heibels Augen für eine kurzfristige Spekulation aus. Aufgrund des soliden Geschäfts komme Krones höchstens als Langfristposition infrage. Man solle sich dazu einmal den Kursverlauf anschauen.