Paris (www.aktiencheck.de) - Rund drei Prozent hat die Norwegische Krone gegenüber dem Euro in dieser Woche verloren - und dies, obwohl die Norwegische Zentralbank ihren Leitzins vor gut einer Woche wie erwartet um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent angehoben hat, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Auch das Statement der Währungshüter hätte die Krone eher beflügeln müssen. Die Norges Bank rechne nun mit einem Anstieg des Leitzinses auf etwa 2,5 Prozent bis Ende 2023 - nachdem sie zuvor einen Satz von etwa 1,75 Prozent signalisiert habe. Im September sei die Notenbank die erste große westliche Zentralbank gewesen, die seit dem Ausbruch der Pandemie ihre Geldpolitik gestrafft habe, als sie den Leitzins von null auf 0,25 Prozent erhöht habe. Im Dezember sei eine weitere Anhebung auf 0,50 Prozent gefolgt.



Die Aufwertung des Euro könnte somit nur ein temporäres Phänomen sein, zumal die norwegische Konjunktur nach der Aufhebung der Corona-Restriktionen im Winter wieder deutlich an Fahrt aufgenommen habe. Dank des Reichtums an fossilen Brennstoffen und des darauf aufgebauten Staatsfonds in Höhe von 1,3 Billionen Dollar habe die nordische Wirtschaft die Pandemie besser überstanden als viele andere Staaten und sich deutlich über das Vorkrisenniveau erholt. Volkswirte würden die Konjunktur in dem Land mit seiner rund 21.000 Kilometer langen Küste in diesem Jahr um 3,6 Prozent wachsen sehen. Gut möglich also, dass die Krone zum Euro schon bald wieder die Richtung vorgeben könnte. (01.04.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >