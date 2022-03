LA Driebergen-Rijsenburg (www.aktiencheck.de) - Das Schlimme am Krieg ist ohne Zweifel die menschliche Tragödie und die humanitäre Katastrophe, so Hans Stegeman, Chief Investment Strategist bei Triodos Investment Management.Das "Schlimmste" sei jedoch, dass man im Westen - und besonders in Europa - so naiv gewesen sei und den wirtschaftlichen Gewinn über die Interessen des Friedens und der Sicherheit gestellt habe. Das beweise einmal mehr, dass es einen Konflikt zwischen dem Leitbild im Westen und dem Leitbild in Ländern, wie Russland, gebe, welches nicht auf materiellen Wohlstand und freien Handel ausgerichtet sei. Von all dem habe sich Putin schon längst verabschiedet. Dabei nutze er in seinem Machtstreben die Wirtschaft nur als ein Mittel.Einiges müsse man in Zukunft noch lernen. Und zwar, dass man die Wirtschaft nutzen könne, um Frieden und Sicherheit zu schaffen. Dass Märkte zwar nach dem billigsten und effizientesten Ergebnis streben würden und an sich wertfrei seien, aber Mängel hätten, die mit den menschlichen Werten kollidieren würden. Als Garant für mehr Stabilität müsse man lernen, unabhängiger zu werden und die eigene Versorgung mit Energie und Rohstoffen sicherzustellen. Natürlich plädiere auch Hans Stegeman weiterhin für den Freihandel. Aber wenn unzuverlässige Partner diesen missbrauchen würden, habe man nur eine Möglichkeit: Den materiellen Wohlstand und den Handel im Interesse des Friedens zu opfern. (09.03.2022/ac/a/m)