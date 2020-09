Die höchsten Investitionen seien in den vergangenen Jahren in immuntherapeutische Ansätze geflossen, die die Ablagerung von Beta-Amyloid im Gehirn verhindern sollten. Es hätten zwar in Tiermodellen und frühen Studien bei kleinen Patientengruppen immer wieder aussichtsreiche Daten präsentiert werden können, die Veröffentlichung der finalen Phase-3-Studien hätten sich jedoch regelmäßig als El Dorado für Short-Seller erwiesen. Es sei entweder kein statistisch signifikanter Effekt erzielt worden oder es seien wie im Falle von Gamma-Sekretase-Inhibitoren Nebenwirkungen aufgetreten, die zu einem Abbruch der Studie geführt hätten. Biogen (ISIN US09062X1037/ WKN 789617) und Lilly (ISIN US5324571083/ WKN 858560) seien die beiden letzten Aufrechten, die noch Studien basierend auf der Beta-Amyloid-Hypothese zu berichten hätten. Bei diesen noch offenen Studien werde bewusst sehr früh im Krankheitszyklus behandelt, um dadurch hoffentlich einen positiven Effekt zu erzielen.



Alternative Behandlungsmethoden, die entweder auf der Beta-Amyloid-Hypothese aufsetzen oder aber vollkommen andere Mechanismen wie die Rolle des Tau-Proteins verfolgen würden, seien in der Erforschung. Sie hätten jedoch das Problem, dass durch die Misserfolge die Begeisterung von Investoren für das Thema Alzheimer gegenwärtig sehr abgekühlt sei und die Finanzierung schwierig geworden sei. ClinicalTrials.gov weise gegenwärtig 92 aktive, von der Industrie durchgeführte Studien zu Alzheimer aus, die sich in den Phasen 2 oder 3 der klinischen Entwicklung befänden. Das vergleiche sich mit 745 Studien, die alleine für die Indikation Lungenkrebs aktiv seien.



Es sei schwer eine Prognose abzugeben, jedoch werde der erste Erfolg einer Alzheimertherapie in einer breit angelegten Studie einen Dammbruch auslösen und den Fokus wieder auf dieses Krankheitsfeld richten. (21.09.2020/ac/a/m)







Welt-Alzheimer Tag: Kai Brüning, Senior Portfolio Manager Healthcare bei der Apo Asset Management GmbH. Die Alzheimer-Krankheit sei die häufigste Demenzform und eine neurodegenerative Erkrankung, für deren Entwicklung das Alter der größte Risikofaktor sei. Je höher die Lebenserwartung der Menschen, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit an Alzheimer zu erkranken. Dementsprechend hätten sowohl die Gesellschaft als auch die Forschung ein begründetes Interesse, diese tödliche Krankheit zu besiegen. Vor diesem Hintergrund seien die Bemühungen der forschenden Industrie in der Vergangenheit immens gewesen, einen Wirkstoff zu entwickeln, der das Fortschreiten der Krankheit stoppe oder zumindest verlangsame.