Bitcoin-Bulle Mike Novogratz etwa sehe im Bereich von 40.000 USD Kaufkurse. Der CEO der Krypto-Investmentgesellschaft Galaxy Digital rechne in diesem Bereich mit einer Stabilisierung und einer anschließenden Konsolidierung in einer Trading-Range von 40.000 bis 55.000 USD. "Dann geht es weiter aufwärts", habe er im Gespräch mit CNBC gesagt.



Diese Annahme sei nicht aus der Luft gegriffen, so der Krypto-Experte. "Wir sehen die institutionellen Anleger einsteigen, aber sie brauchen dafür etwas Zeit."



Auch "Der Aktionär" bleibe langfristig bullish für den Bitcoin, kurzfristig dürfte die Volatilität allerdings hoch bleiben. Vor dem (Nach-) Kauf sollte daher zumindest eine Bodenbildung abgewartet werden.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (19.05.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





