Brauchen wir spezifische Konten für den Handel mit Aktien?

Welche Banken bieten Kontos für den Aktienhandel?

Sowohl Festbanken als auch Direktbanken bieten Kontos für den Aktienhandel. Auch spezialisierte Online-Broker können diese Finanzdienstleistung erbringen. Welcher Anbieter sich lohnt, ist eine individuelle Frage.



→ Während Filialbanken oft darauf konzentriert sind, langfristige und sichere Anlagen zu schaffen, gibt es bei Online-Brokern häufiger auch risikofreudigere Investitionsstrategien.





→ Ein weiterer Unterschied liegt darin, ob es eine persönliche Beratung gibt, oder selbst entschieden werden muss, welche Wertpapiere gekauft und verkauft werden.





→ Zudem unterscheiden sich die Anbieter in ihren Kosten. Aufgrund des Beratungsservices sind Filialbank-Depots in der Regel teurer als die von Online-Banken und -Brokern.

Was sollten wir bei Kontos für den Aktienhandel beachten?

Es lohnt sich, die Gebühren der Depots und Hilfskonten verschiedener Anbieter zu vergleichen. Sie unterscheiden sich meist darin, wie teuer die grundsätzliche Führungsgebühr des Kontos ist, aber auch darin, wie viel einzelne Transaktionen kosten. Überwiegend bieten die Konten, die laufend teurer sind, niedrigere Gebühren für einzelne Käufe und Verkäufe und andersherum. Wir können, wenn wir mit bestehendem Depot ein besseres Angebot finden, aber auch wechseln und die Inhalte übertragen lassen.



Zudem ist es empfehlenswert Depot, Verrechnungs- und Referenzkonto bei der gleichen Bank zu eröffnen. Das macht den Handel übersichtlicher. Zudem müssen wir, wenn wir bei unserer regulären Bank neben dem Girokonto ein Depot eröffnen wollen, oft nicht mehr den Zusatzaufwand leisten, auch ein einzelnes Verrechnungskonto zu eröffnen. Die Bank verknüpft diese Services dann automatisch.



Im Bereich der kreditfinanzierten Aktien ist es wichtig zu beachten, dass das bereits bestehende Risiko der Aktienkäufe dadurch noch schwerere Folgen haben kann, wenn es zu Verlusten kommt. Da ungeplante Wertschwankungen nie ausgeschlossen werden können, ist es besonders riskant dafür Geld zu nutzen, das wir nicht besitzen und der Bank im Anschluss schulden. Auch wenn ein Kredit für den Aktienhandel lukrativ sein kann, muss man diese Strategie also gut überdenken und alle Vor- und Nachteile abwägen.



Fazit

Wenn wir mit Wertpapieren handeln möchten, brauchen wir ein Depot, ein Verrechnungskonto und ein Girokonto. Während das Depot als Ablage für die Aktien und Co. dient, können wir auf dem Verrechnungskonto nachvollziehen, welche Transaktionen und Geldbeträge getätigt wurden und ein- oder ausgegangen sind. Um auf das Geld von Gewinnen zugreifen zu können, benötigen wir das Girokonto als Referenz, zu dem automatisch Rückzahlungen von Verkäufen überwiesen werden.



Auch ein Kreditkartenkonto kann hilfreich sein, wenn wir unseren Aktienkauf mit einem Kredit finanzieren möchten. Dafür brauchen wir das nötige Knowhow und genügend Kapital, um das Risiko auch bei Verlusten tragen zu können. Fest- und Direktbanken oder Online-Broker bieten uns die notwendigen Konten an. Online-Vergleichsseiten helfen dabei, gute Angebote zu finden. (27.04.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Um an der Börse zu handeln, brauchen wir zunächst ein Depot. Dort lagern wir die Wertpapiere, die wir in Transaktionen in Form von Aktien, Fonds und sonstigen Zertifikaten an der Börse kaufen. Da es nicht für regulären Zahlungsverkehr genutzt werden kann, unterscheidet sich das Depot grundlegend von Girokonten. Das heißt aber nicht, dass wir bei dem Handel an der Börse nicht auch von anderen Kontoarten als dem Wertpapierdepot profitieren können. Was gibt es zu beachten, wenn es um Kontos und das Trading geht?, wenn wir an der Börse handeln möchten. Da wir die Wertpapiere nicht in physischer Form erhalten, dient uns das Depot als virtuelles Lager und Übersicht darüber, welche Aktien und Co. wir besitzen. Wollen wir über Banken oder Online-Broker Aktienhandel betreiben, ist das Depot neben der Trading-App Teil des dafür benötigten Werkzeugkastens.Es ist ein Hilfskonto, mit dem wir die Geldbuchungen und Gewinne, die wir im Handel machen, erfassen und verwalten können. Einzeln gibt es diese Verrechnungskonten nicht. Sie existieren nur als Unterstützung für andere Konten, wie das Depot, um die Verbuchung von Geldbeträgen zu erleichtern.Das Depot und das Verrechnungskonto haben mitunter unterschiedliche Konditionen. Es kann beispielsweise sein, dass das Verrechnungskonto Negativzinsen erhält , der Wertpapierbestand in dem Depot aber nicht davon betroffen ist.Für diese Transaktionsdetails können wir nicht unser reguläres Girokonto nutzen. Um als Verrechnungskonto genutzt werden zu können, dürfen wir von dem Konto weder Gelder überweisen noch abheben.Dieses wird mit den anderen Konten verknüpft und erhält automatisch Rücküberweisungen, beispielsweise bei dem Verkauf einer Aktie. So haben wir dann Zugriff auf unsere Gewinne.Wer das Risiko eingehen möchte, kann Mittel wie die Bank Norwegian Kreditkarte nutzen, um kreditfinanziert Aktien zu kaufen. In Zeiten niedriger Zinsen kann das besonders lukrativ sein. Wichtig ist, dass man das nötige Hintergrundwissen hat und die Investition gut durchdacht ist. So können wir akut von einem Boom profitieren, ohne unser eigenes Geld dafür zu nutzen.