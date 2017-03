Deutlich geändert hat sich die Einstellung der Verbraucher zur Finanzierung größerer Urlaubsreisen. Während der Konsumkredit-Index hier für 2016 noch ein spürbares Wachstum prognostiziert hat (126 Punkte), ist der Index-Wert aktuell mit 83 Zählern eher stabil mit leicht rückläufiger Tendenz. "Der Trend geht eher zur Finanzierung bleibender Werte", so Wacket.



Trend zu Renovierungskrediten ungebrochen



Die höchsten Zuwachsraten des Konsumkredit-Indexes zeigen seit mehreren Jahren Kredite für Renovierungen und Umzüge. Mit aktuell 195 Punkten ist hier in 2017 erneut eine deutliche Steigerung zu erwarten. Dies liegt sowohl daran, dass Verbraucher mehr Ausgaben für Renovierungen planen, als auch daran, dass sie diese Investitionen verstärkt per Kredit finanzieren wollen.



Der Bankenfachverband (BFACH) vertritt die Interessen der Kreditbanken in Deutschland. Seine Mitglieder sind die Experten für die Finanzierung von Konsum- und Investitionsgütern wie Kraftfahrzeugen aller Art. Die Kreditbanken haben über 160 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen.



Der Konsumkredit-Index prognostiziert die Kreditaufnahme durch Verbraucher in den kommenden zwölf Monaten. Dazu befragt die GfK zweimal jährlich mehr als 1.500 Haushalte. Ein Indexwert von 100 beschreibt eine Entwicklung auf Vorjahresniveau, ab 125 steigt die Kreditnutzung signifikant und ab 150 stark an. (13.03.2017/ac/a/m)





Im laufenden Jahr planen Verbraucher nur geringfügig mehr Kredite für privaten Konsum aufzunehmen als im Vorjahr, so der Bankenfachverband e.V. in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dies prognostiziert der Konsumkredit-Index des Bankenfachverbandes, für den die GfK regelmäßig 1.700 Haushalte nach ihren Anschaffungs- und Finanzierungsabsichten befragt. Anfang 2016 hatten die Verbraucher noch angegeben, die Aufnahme von Konsumkrediten auszuweiten (129 Punkte). In 2017 ist mit 120 Punkten mit einer stabilen Kreditaufnahme mit leicht positiver Tendenz zu rechnen. "Das Verbrauchervertrauen ist nach wie vor hoch und die Rückzahlungsmoral gut", sagt Peter Wacket, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes.Weniger Urlaubskredite