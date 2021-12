Neben Yum China falle auch Alsea in diese Gruppe von vielversprechenden Restaurantgruppen. Die Schnellrestaurantgruppe mit Sitz in Mexiko betreibe beliebte Restaurant- und Kaffeekonzepte wie Starbucks, Dominos, Burger King und Chili's in Lateinamerika, darunter Mexiko, Argentinien, Chile und Kolumbien. Da der Markt immer noch stark unterversorgt sei, seien die Experten überzeugt, dass dieser Sektor noch viel Wachstumspotenzial besitze, das eine solide Cashflow-Expansion in den kommenden Jahren gewährleisten dürfte.



In der Kategorie der schnelllebigen Konsumgüter (FMCG) lasse sich das Wachstum in der Regel durch eine Kombination der folgenden drei Bedingungen erklären: steigende Marktdurchdringung (mehr Verbraucher nutzen das Produkt), steigender Konsum (bestehende Verbraucher würden mehr von dem Produkt kaufen) und Premiumisierung (Verbraucher würden auf höherwertige und damit teurere Produkte umsteigen). Ein Unternehmen, das in den kommenden Jahren von allen drei Bedingungen profitieren werde, sei Colgate-Palmolive Indien.



Colgate belege als etablierte Marke in Indien den ersten Platz und werde landesweit seit mehreren Jahren als "vertrauenswürdigste Marke" im Bereich Mundpflege eingestuft. Mehr als 70 Prozent der Zahnärzte in Indien würden Colgate-Mundpflegeprodukte empfehlen. Der starke Fokus auf Markenbildung in Verbindung mit einem starken Vertriebsvorteil habe Colgates dominante Position mit einem Marktanteil von mehr als 50 Prozent auf dem indischen Markt gefestigt.



Die Experten würden sich für Unternehmen interessieren, die in attraktiven Bereichen Marktführer seien und über erhebliche Wettbewerbsvorteile verfügen würden, wodurch sie hohe Renditen auf das investierte Kapital und starke freie Cashflows (FCF) erzielen könnten. Darüber hinaus hätten sie viel Spielraum für Wachstum in den kommenden drei bis fünf Jahren, würden von erfahrenen Managementteams geführt und mehrheitlich über eine Netto-Cash-Position verfügen. Damit seien sie ideal positioniert, um eine Krise zu überstehen. Trotz einer gewissen kurzfristigen Marktvolatilität seien die Experten der Ansicht, dass dies längerfristig vielversprechend klinge. (08.12.2021/ac/a/m)





Hong Kong (www.aktiencheck.de) - In den Schwellenländern sehen wir vor allem Chancen bei den führenden Konsumgüterunternehmen, so Rasmus Nemmoe, Portfoliomanager mit Fokus auf Schwellenländeraktien bei FSSA Investment Managers.Die Durchdringungsraten für Waren und Dienstleistungen seien niedrig, was einen günstigen langfristigen Nachfragesockel biete. Zudem erhöhe der hohe Grad an Informalität in Schwellenländern Eintrittsbarrieren oft erheblich. Dies begünstige ein vorteilhaftes Wettbewerbsumfeld, das es marktbeherrschenden Unternehmen ermögliche, hohe Gewinnspannen und einen starken freien Cashflow zu erzielen. Dies wiederum führe zu hohen Renditen für die Anteilseigner dieser Unternehmen.