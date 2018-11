Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den US-Konsumenten hat im November erwartungsgemäß einen Rücksetzer verzeichnet, wobei die höhere Volatilität an den Aktienmärkten ein treibender Faktor gewesen sein dürfte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen im November von 137,9 auf 135,7 Punkte zurückgefallen, bewege sich damit historisch aber weiter auf einem sehr hohen Niveau. Die zweite Schätzung zum US-Wirtschaftswachstum im 3. Quartal dürfte heute zeigen, dass die US-Konsumenten die tragende Säule der Expansion bleiben würden. Auch in Deutschland sei die Stimmung bei den Konsumenten basierend auf der Umfrage des GFK-Instituts bis zuletzt geprägt von einem hohem Optimismus gewesen, der sich aber aufgrund der konjunkturellen Abkühlung in Deutschland etwas zurückgebildet haben dürfte. Bei der Erhebung für den Dezember würden die Analysten mit einem Rückgang von 10,6 auf 10,4 Punkte rechnen.



Von den heute anstehenden Daten zum deutschen Verbrauchervertrauen dürften keine Impulse auf den Kapitalmarkt ausgehen. (28.11.2018/ac/a/m)



