Im 1. Quartal 2019 wuchs das deutsche BIP um 0,4% gegenüber dem Vorquartal, das beste Ergebnis seit dem 2. Quartal 2018, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten würden befürchten, dass einige der Elemente, die das Wachstum im 1. Quartal beflügelt hätten, wahrscheinlich nachlassen würden, sodass das BIP im 2. Quartal anfällig für einen Rückschlag sei. So seien die Ölpreise in den vergangenen Wochen wieder deutlich angezogen, was die Kaufkraft der Konsumenten schwäche. Zudem hätten die Bauinvestitionen im 1. Quartal von den sehr milden Wintertemperaturen profitiert, wodurch auch in dieser Hinsicht eine Normalisierung drohe.Nachdem für die gesamte Eurozone bereits eine Beschleunigung des BIP-Wachstums in den ersten drei Monaten gemeldet worden sei, hätten die deutschen Wachstumszahlen für keine größeren Marktbewegungen mehr gesorgt.