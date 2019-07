In den USA stünden darüber hinaus in der ersten Wochenhälfte diverse Immobilienmarktdaten an, bevor am Donnerstag die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im Juni sowie am Freitag das US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal die Woche abrunden würden. In Asien sei der Terminkalender nächste Woche dagegen überschaubar. Hier sei vor allem auf die chinesischen Industriegewinne im Juni zu achten.



ZITATE:



"Diese Quartalszahlensaison erweist sich bereits im frühen Stadium als der Prüfstein für die Aktienmärkte, den wir erwartet hatten."



"Die Enttäuschungstoleranz bei Gewinnwarnungen ist am Markt derzeit nicht sehr groß. Die Ergebnissaison kann daher zu teils kräftigen Kursabschlägen führen und so Druck auf die Aktienmärkte ausüben. Es spricht also viel dafür, dass die EZB auf ihrer nächsten Sitzung ihre Bereitschaft zu weiteren expansiven Maßnahmen bekräftigt."



"Ich rechne mit einem volatilen Seitwärtstrend der Aktienmärkte, wobei die Zahlensaison die Börsen erst einmal weiter belasten wird." (19.07.2019/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Diese Quartalszahlensaison erweist sich bereits im frühen Stadium als der Prüfstein für die Aktienmärkte, den wir erwartet hatten, sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Greil weiter: "Die Enttäuschungstoleranz bei Gewinnwarnungen ist am Markt derzeit nicht sehr groß. Die Ergebnissaison kann daher zu teils kräftigen Kursabschlägen führen und so Druck auf die Aktienmärkte ausüben. Es spricht also viel dafür, dass die EZB auf ihrer nächsten Sitzung ihre Bereitschaft zu weiteren expansiven Maßnahmen bekräftigt." Greil rechne daher mit einem volatilen Seitwärtstrend der Aktienmärkte, wobei die Zahlensaison die Börsen erst einmal weiter belasten werde.Neben der voraussichtlichen Wahl von Boris Johnson zum neuen britischen Premierminister am Montag sowie der EZB-Sitzung und den Quartalszahlen seien nächste Woche auch einige wichtige Konjunkturdaten zu beachten. Allen voran die vorläufigen Juli-Einkaufsmanagerindices am Mittwoch für die Eurozone und die USA. Sie würden zeigen, ob die zuletzt immer stärker ausgeprägte Skepsis im verarbeitenden Gewerbe weiter zugenommen habe und inwiefern der Dienstleistungssektor in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Gleiches gelte für das deutsche ifo-Geschäftsklima am Donnerstag. Auf Verbraucherseite sei vor allem der Dienstag wichtig, wenn das Verbrauchervertrauen in der Eurozone im Juli publiziert werde.