Linz (www.aktiencheck.de) - Vor dem Hintergrund der Handelsstreitigkeiten mit den USA und des Schuldenabbaus deuten immer mehr chinesische Konjunkturindikatoren auf einen Wachstumsrückgang hin, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Stimmung unter Investoren habe sich eingetrübt und die Kreditvergabe laufe verhalten. Darüber hinaus fordere das jahrelange schuldenfinanzierte Wachstum immer mehr Opfer. Die steigende Anzahl an Kreditausfällen könnte das Finanzsystem stressen, wovor der Internationale Währungsfonds bereits gewarnt habe. Angesichts des negativen Wirtschaftsausblicks habe die Regierung ihre Maßnahmen zur Schuldenbekämpfung bereits wieder zurück gefahren. Den Währungshütern der chinesischen Notenbank (PBoC) komme die jüngste - fundamental durchaus begründete - Abwertung des Renminbi offensichtlich entgegen. Unbeeindruckt von den "Kursmanipulations-Vorwürfen" Trumps und angesichts der ohnehin verhaltenen Inflationsentwicklung dürfte die Geldpolitik somit weiterhin expansiv bleiben, der Renminbi könnte weiter abwerten. (24.07.2018/ac/a/m)



