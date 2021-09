Weitere Entwicklungen bleiben auch im Zuge der bevorstehenden Wahlen in Kalifornien, Kanada, Deutschland und Japan sowie in Frankreich und Brasilien im kommenden Jahr abzuwarten, so die Experten von First Sentier Investors.



Erst im August sei die Stimmung unter den Investoren positiv gewesen, trotz Anzeichen für eine Unterbrechung der Lieferkette sowie Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt und der anhaltenden Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Der FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index habe um 2,2 Prozent zugelegt, während der MSCI World Index im August ein Plus von 2,5 Prozent aufgewiesen habe.



Die beiden Infrastruktursektoren, die zwei Monate in Folge am besten abgeschnitten hätten, seien Stromversorger und Wasser/Abfall gewesen. Ersteres habe eine Performance von vier Prozent, Letzteres von drei Prozent geliefert. Die US-Elektrizitätsversorger seien durch eine positive Gewinnsaison im Juniquartal und einen erneuten Fokus auf langfristige Investitionen in Übertragungsinfrastruktur und erneuerbare Energien unterstützt worden. Rechenzentren hätten mit einer Performance von drei Prozent ihre starke Entwicklung fortgesetzt, da strukturelle Wachstumsmerkmale weiterhin gefragt gewesen seien. Am schlechtesten hingegen hätten Gasversorgungsunternehmen abgeschnitten. Ihre Performance habe bei minus einem Prozent gelegen.



In China hätten sie sich unterdurchschnittlich entwickelt, nachdem die Gewinne von ENN Energy für das Juniquartal die optimistischen Wachstumserwartungen des Marktes nicht erfüllt hätten.



Die beste Performance im Infrastrukturbereich habe mit sechs Prozent plus Asien ohne Japan erzielt. Die verbesserte Stimmung unter den Investoren habe die Kursgewinne der Flughäfen in dieser Region unterstützt, während die Hafenbetreiber von einem starken Volumenwachstum profitiert hätten. Am schlechtesten habe mit einem Minus von zwei Prozent Lateinamerika abgeschnitten. Ein Konflikt zwischen dem brasilianischen Präsidenten und dem Obersten Gericht habe die Sorge um die politische Stabilität des Landes im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2022 geschürt und die Infrastrukturaktien belastet. (21.09.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Peter Meany, Head of Global Listed Infrastructure bei First Sentier Investors, geht im folgenden Beitrag auf die zukünftige Entwicklung von Global Listed Infrastructure ein und zeigt dabei auf, welche Sektoren von den Maßnahmen der Regierungen profitieren dürften.Die Aussichten für Global Listed Infrastructure seien positiv. Die Maßnahmen der Regierungen, die wirtschaftlichen Fundamentaldaten durch Konjunkturprogramme für Infrastruktur und grüne Energie zu stärken, dürften vielen börsennotierten Infrastrukturunternehmen weltweit zugutekommen. Insbesondere die laufenden Instandsetzungen und der Austausch alter Energieübertragungs- und -verteilungsnetze sowie der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien dürften eine langfristige Quelle für das Ertragswachstum der Versorger darstellen. Die jüngsten extremen Wetterbedingungen in den USA, zu denen feuchtere und windigere Bedingungen in der östlichen Landeshälfte und Dürren sowie Waldbrände im Westen zählen würden, würden die Notwendigkeit verdeutlichen, die Widerstandsfähigkeit der Infrastrukturnetze zu verbessern.Da die Impfprogramme weltweit Fahrt aufnehmen würden, dürfte sich das Verkehrs- und Passagieraufkommen in allen Verkehrsinfrastruktursektoren wie Mautstraßen, Flughäfen und Schienenpersonenverkehr erholen. Der Straßenverkehr habe sich im Vergleich zu den anderen Sektoren widerstandsfähiger erwiesen, sodass Mautstraßen wahrscheinlich als Erstes wieder zu einem normalen Nachfrageniveau zurückkehren würden. Die stockende Erholung in den verschiedenen Regionen und Branchen sowie die verstärkte Nachfrage nach der Pandemie würden eine Herausforderung für die globalen Lieferkettennetze darstellen. Im August hätten 44 Containerschiffe in den beiden größten kalifornischen Häfen darauf gewartet, ihre Güter umzuladen, während dort normalerweise maximal ein Containerschiff parke.