Während diese Woche einerseits mit dem Labor Day in den USA als dortiger Feiertag verhaltener als normal starten sollte, zeigen die bereits am Morgen für China bekannt gegebenen Einkaufsmanagerumfragen eine unveränderte konjunkturelle Brisanz im Reich der Mitte an, so die Analysten der Nord LB.



Im weiteren Wochenverlauf würden jedoch die Datenveröffentlichungen aus den Vereinigten Staaten wieder verstärkt in den Fokus rücken: Mit dem ISM PMI am Dienstag, dem ISM PMI Non-Manufacturing am Donnerstag und dem Arbeitsmarktbericht am Freitag stünden drei wirkliche Datenhighlights an. Die Analysten würden bei den Stimmungsumfragen aus den USA sowohl aus dem Produktions- als auch dem Dienstleistungssektor mit leichten Rückgängen rechnen. Dabei könnte der ISM PMI sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 50 Punkten fallen, der Dienstleistungsindex dagegen bei 52,5 Punkten noch relativ robust sein. Die Neugeschaffenen Stellen sehen die Analysten der Nord LB bei nur leicht unter dem Vormonatswert liegenden 150.000 Personen, was weiterhin als solide anzusehen sei. Auf umfangreiche Revisionen der Zeitreihe (nach unten) sei zu achten. Während die Arbeitslosenquote der USA bei 3,7% bleiben sollte, dürften die Stundenlöhne um 0,2% M/M anziehen. Weitere Hinweise zu den Tendenzen könnten die Beschäftigungsdaten von ADP am Donnerstag liefern.



Mit den deutschen Zahlen zu den Auftragseingängen und zur Industrieproduktion würden sich die Marktteilnehmer am Donnerstag und Freitag beschäftigen. Bei beiden Zeitreihen sei mit Rückgängen zu rechnen - die Jahresraten dürften sogar auf unter 4% fallen! Großes Thema werde zudem die Diskussion zum Brexit im britischen Parlament sein, bevor es in eine erneute Pause geschickt werde. Notenbanksitzungen stünden von der Reserve Bank of Australia und der Bank of Canada an - vermutlich würden beide die Leitzinsen zunächst noch konstant gehalten. (02.09.2019/ac/a/m)



