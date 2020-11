Den Haag (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturerholung in den Schwellenländern (EM) nach der Corona-Krise weitet sich aus und gewinnt an Dynamik, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP)



NN IPs EM Growth Momentum Indicator habe sich von einem August-Tief von -1,47 deutlich erholt und liege derzeit bei +1,10, dem höchsten Stand seit acht Jahren. Der Indikator erfasse die Wirtschaftsindikatoren für die 22 wichtigsten Schwellenländer auf dreimonatiger Basis und liefere Werte auf einer Skala von plus/minus 3,00.



Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Markets Strategist, NN Investment Partners, kommentiere: "Die schnelle Wachstumserholung in den Schwellenländern im Vergleich zu den Industrieländern gehört zu den bemerkenswertesten Trends der letzten Zeit. Zuvor erholte sich nur China unter den Schwellenländern gut. Nun sind auch die Länder, die im Frühjahr und Sommer von der Pandemie schwer getroffen waren, auf dem Weg der Erholung. Angesichts solider Daten in Ländern wie Indien, Brasilien und Südafrika können wir ziemlich zuversichtlich sein, dass sich unser Growth Momentum Indicator weiter verbessern wird." (09.11.2020/ac/a/m)



